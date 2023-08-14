Видимо, нынешний курортный сезон в Абхазии – это и есть то самое светлое будущее, которое обещает нам наша власть и чем долгое время уравновешивает протестные настроения вечно недовольного народа. Да, лето 2023 года обернулось большим наплывом российских туристов, и мы имеем возможность испытать на себе другую сторону стихийного роста населения, к которому не готова страна.

Начнем с российско-абхазской границы, на которой ежедневный аншлаг в обе стороны – кто-то уезжает, кто-то въезжает. Очередь из людей и машин впечатляет, как и нелепый вопрос российских пограничников о цели въезда в Абхазию. На собственном опыте ощутила все муки стояния в очереди, а затем – ничем не обоснованного двухчасового ожидания досмотра машины, на которой была пересечена граница. Преференции только для вип-машин и персон, которые проскакивают через границу по выделенной полосе и видят происходящее только через затонированные стекла своих автомобилей.

Между тем столь долгий переход объясняется полным хаосом на границе, нежеланием вникнуть в проблемы и отрегулировать ситуацию. Пока пограничники досматривают машину, более двух сотен людей переминаются с ноги на ногу в каком-то самодельном, наспех построенном отстойнике на страшной жаре. Здесь нет даже крана с водой, и вся надежда на ветерок, который, может быть, подует.

Все вокруг говорит о наплевательском отношении к людям, туристам. За многие годы никто так и не удосужился навести порядок на российской стороне границы

На моих глазах девочка лет десяти падает в обморок – туристы ищут в своих сумочках и чемоданах воду и конфетку, поливают ребенка водой. Никто не ропщет, не требует оказать медицинскую помощь, потому как здесь не от кого требовать. Все вокруг говорит о наплевательском отношении к людям, туристам. За многие годы никто так и не удосужился навести порядок на российской стороне границы. Ничего не изменила компьютеризация, думаю, ничего не изменит и передача в собственность России двух пограничных мостов, случившаяся совсем недавно под предлогом загруженности границы. Но это я так, к слову – заботу о туристах и гражданах должна проявить принимающая сторона, даже если все это происходит не на ее стороне границы. Но когда в разгар сезона глава туристического ведомства, вместо того чтобы решать проблемы хотя бы режиме поступления, в качестве почетного гостя отъезжает в Белоруссию на спортивные игрища и взахлеб рассказывает о теплом приеме, премьер-министр находится в постоянном поиске объектов для распродажи страны, а президент хронически лечится в Москве, рассчитывать на то, что очереди на границе сами по себе рассосутся, наивно.

Следующий пункт неподготовленности страны к курортному сезону – ситуация на дорогах. По моим наблюдениям численность машин в Абхазии существенно выросла, и именно этот факт используют в свое оправдание как наш президент Бжания, так и руководство МВД. А я опять твержу: вы не домохозяйки, а государственные мужи, надо прогнозировать, считать с калькулятором в руках, чтобы понимать вызовы и принимать обоснованные решения. Осветить трассу, продумать парковки, карманы, временные параметры въезда и выезда большегрузных машин, отремонтировать дороги и мосты, нанести, в конце концов, внятную разметку, покрасить лежачие полицейские, установить дополнительные знаки, развивать систему удобного и комфортного общественного транспорта, в том числе и морского, о котором вообще все наглухо забыли, словно живут в пустыне. Согласитесь, что любой человек отдаст предпочтение личному транспорту, если время отправления маршрутного или рейсового автобуса в стране определяется словами водителя: «когда заполнится маршрутка», и нет никакой альтернативы...

Никакой специальной программы, анализа аварийности не существует. Все зависит от того, что думает по этому поводу президент Бжания, сидя в Москве или на сухумской госдаче, или, вернее, что ему придумают его друзья олигархи

Но все эти простые, понятные и зарекомендовавшие себя во всем мире вещи почему-то не вписались в концепцию нашего руководства, обещавшего остановить смертность на дорогах. Пользователи социальных сетей дают бесконечные советы, приводят в пример опыт других стран. Бесполезно! Наш дистанционно распродающий страну президент, появляющийся в Абхазии только в моменты ратификации очередного российско-абхазского соглашения, решил, что проблема ДТП решится сама собой, если поднять зарплату гаишникам, завалить их служебными автомобилями и почетными грамотами и запретить им останавливать машины с российскими номерами. В результате – небывалый всплеск аварий и, как следствие, высокая смертность на дорогах. Призывы министра «к участникам дорожного движения» соблюдать правила и гаишники, стоящие большими группами вдоль дорог, на аварийность никак не повлияли. А никакой специальной программы, анализа аварийности не существует. Все зависит от того, что думает по этому поводу президент Бжания, сидя в Москве или на сухумской госдаче, или, вернее, что ему придумают его друзья олигархи.

Про беду дороги мы поговорили, осталось поговорить о дураках. Но эта тема настолько обширная, что, пожалуй, я остановлюсь только на двух фрагментах. Самых-самых – свет и вода в ежедневном режиме во всех районах страны. Отключение света уже сопоставимо с веерными отключениями – еще немного, и мы начнем умолять энергетиков ввести график отключений, а президента и премьера – продать энергетику, водоканал и всю страну. Провисание проводов, монтаж масляного включателя, аварийное отключение трансформатора… Прорыв чугунной трубы, ремонт водопровода, промывка канализационного коллектора, авария на водоводе… Ау, ребята, а вы не знали, что потребление электричества и воды увеличивается в курортный сезон? Черт возьми, а откуда я об этом знаю, я что ли такая умная? Надо же быть полными идиотами, чтобы, прожив всю зиму в режиме экономии электричества, не догадываться о проблемах, с которыми мы столкнемся, когда численность населения увеличится как минимум в два раза. А если они и догадывались, то что сделали? Правильно – понадеялись на терпеливость людей, населяющих нашу страну, и на авось. Стоить ли напоминать про жару?

К увеличению численности населения надо готовиться не популистскими речами в Общественной палате, с активами районов или в собственном кабинете, а с привлечением специалистов и аналитиков

ДТП, граница, мусор в городах и районах, в местах туристического паломничества, перегруженность дорог, превращение скверов в стоянки для машин, безобразная застройка городов, рост цен на ГСМ, электричество и товары первой необходимости, полная зависимость от рынка российских продовольственных товаров – все это и составляет общую картину неготовности руководства страны решать существующие проблемы. Дело в том, что к увеличению численности населения надо готовиться не популистскими речами в Общественной палате («Есть здесь кто-то, кто не хочет, чтобы аэропорт начал работать?» – Аслан Бжания), с активами районов или в собственном кабинете, а с привлечением специалистов и аналитиков.

Все, что происходит нынче в Абхазии, – это крохотная зарисовка будущего, которое сулит нам Бжания, продавливающий распродажу страны, раздающий мосты и дороги, энергетику, лоббирующий отчуждение территорий, соглашение по аэропорту и апартаментам. Именно против такой жизни уже вторую неделю одиноко протестует пожилой мужчина, потомок махаджиров, с плакатом в руках. Он перемещается по Сухуму, стоит и сидит на жаре на набережной Махаджиров, у памятника павшим в грузино-абхазской войне, у реки Гумиста, которую форсировали абхазские войны, освобождавшие Сухум в сентябре 1993 года. Он пытается напомнить своим согражданам о тех, кто отстаивал независимость Абхазии. Но он неудачно выбрал время – курортный сезон: песни, пляски, аварии, похороны, социальная неустроенность и жара… Всем как-то не до страны.

Сегодня 14 августа, день начала грузино-абхазской войны. 31 год назад войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Мне страшно даже подумать, что делало бы нынешнее руководство страны в подобной ситуации. Хотя в общем-то мы все уже знаем: Бжания остался бы в Москве, а Анкваб передал бы оружие агрессору и призвал бы сдаться. Как обидно, что независимость, отвоеванную ценой огромных жертв, мы так бездарно доверили этим людям.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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