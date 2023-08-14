Папуашвили: Идея создания следственной комиссии по Шови - политическая спекуляция

Спикер парламента Грузии считает идею создания следственной комиссии по Шови «политической спекуляцией».

Шалва Папуашвили отреагировал также и на инициативу оппозиционной партии «Нацдвижение» выслушать главу МВД в законодательном органе в порядке интерпелляции - у оппонентов власти пять вопросов к Вахтангу Гомелаури в связи с трагедией в Раче.

«У оппозиции и членов парламента есть другие рычаги, более быстрые и эффективные (чем действия в рамках следственной комиссии - прим. SOVA). Насколько мне известно, «Национальное движение» уже направило вопросы министру внутренних дел. <> Что касается создания следственной комиссии, то и в оппозиции не пришли к согласию по этому вопросу, поскольку поняли, что это стало бы желанием и попыткой устроить политическое шоу на фоне трагедии в Шови. Это <>в конечном счете нанесло бы ущерб им самим», - прокомментировал Папуашвили.

Часть оппонентов власти требуют создания следственной комиссии в парламенте Грузии в связи с трагедией в Шови, заявляя, что «ответственные лица с российской ментальностью» должны быть отстранены от управления страной.