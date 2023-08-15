«Что ты сказал?!» - Давид Джеладзе, попавший под оползень, обращается к Ираклию Кобахидзе

Давид Джеладзе, попавший под оползень Шови, которому удалось выбраться из грязи вместе со своей 6-летней племянницей после нескольких часов борьбы за жизнь, обращается к председателю правящей партии Ираклию Кобахидзе. Видео, на котором видно, как Джеладзе вытаскивает ребенка из грязи, было распространено 3 августа.

«Боже, что я услышал, что ты сказал?!» - пишет Давид Джеладзе в своем статусе в Facebook, в котором отмечен Ираклий Кобахидзе, пишет грузинская служба Радио Свобода.

На 11-й день после трагедии в Шови председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе провел пресс-конференцию в офисе правящей партии и ответил на вопросы журналистов. По его словам, 3 августа «у людей, которые оказались на пути наводнения, просто не было шансов выжить».

«Также распространялись спекуляции, дезинформация о том, что один из детей боролся с селем в течение трех часов, что является невероятной ложью. Повторюсь еще раз: у тех людей, которых настигло наводнение, просто не было шансов выжить. Рассказывать о том, что кто-то три часа боролся со стихией, – пустая ложь», - сказал Кобахидзе.

Отвечая на вопросы журналистов, он также коснулся Давида Джеладзе.

«Я не могу вам сказать по поводу этого фото, я проверю, я не знаю. Зачем нужно было переходить с одного берега на другой, я не знаю, потому что, конечно, было безопаснее оставаться на том берегу, там осталось много людей. Мы были в том районе на днях и перейти туда было практически невозможно. Так что это все надо проверять. Я не знаю, просто не могу ничего сказать в связи с этим», - он сказал.

Оползневые процессы в Шови развились 3 августа около 15:00. Спасательный вертолет прибыл на место примерно через 3 часа после получения уведомления. Эвакуировано более 200 человек, найдено 26 тел, еще 7 разыскиваются.

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в своем первом комментарии по поводу катастрофы в Шови 13 августа рассказал СМИ о том, почему в ночь на 3 августа не использовались вертолеты:

«Есть, так сказать, очень большой риск. Если что-то в данный момент реально не угрожает жизни человека, то летчикам рисковать нецелесообразно и недопустимо», - сказал министр.