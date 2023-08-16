Группа The Killers приносит извинения Грузии за решение вывести на сцену барабанщика из РФ

Концерт группы The Killers в Грузии в знак протеста покинула часть зрителей. 15 августа во время выступления на сцене Black Sea Arena солист группы Брендон Флауэрс вывел из зала на сцену барабанщика – гражданина России. Певец спросил публику, приемлемо ли его выступление, за чем последовали возгласы неодобрения. Несмотря на это, группа сыграла с этим барабанщиком. Допев песню, солист The Killers обратился к зрителям, заявив, что, по его мнению, национальность и то, откуда человек, не имеет значения и у музыки нет границ. Эти слова были встречены еще большим возмущением аудитории, в результате чего часть зрителей в знак протеста покинула зал.

Позже на страничке в facebook The Killers опубликовали пост, в котором извинились перед гражданами Грузии:

«Добрый народ Грузии, мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция публики свидетельствует о том, что человек, которого пригласили из зала на сцену, был приемлем. Мы понимаем, что комментарий, призванный намекнуть на то, что все слушатели и поклонники The Killers — «братья и сестры», возможно был неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся на скорое возвращение», — написали The Killers в соцсети Facebook.

Заявление по этому поводу сделало и руководство Black Sea Arena:

«Мы понимаем эмоции наших гостей. Действия артиста на сцене — это не позиция Black Sea Arena. Осознаем долю своей ответственности, приносим искренние извинения и делимся с реакцией артиста в связи со случившимся. Россия — оккупант!», — сказано в заявлении Black Sea Arena.