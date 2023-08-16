Госкомпания «Черноморэнерго» завершила строительство линии электропередач для нужд строительной базы, которая будет заниматься реконструкцией сухумского аэропорта. Таким образом, правительство Абхазии приступило к выполнению своих обязательств, обозначенных в ратифицированном недавно соглашении о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта «Сухум». О том, какие работы и в каком объеме ведутся, рассказал «Эху Кавказа» заместитель главного инженера «Черноморэнерго» Саид Блабба.

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между правительствами России и Абхазии об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Ардзинба. Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 года. С абхазской стороны его подписала министр экономики Кристина Озган. За подписью премьер-министра Абхазии Александра Анкваба документ был передан в парламент на ратификацию.

Обозначенное в соглашении «российское инвестиционное юридическое лицо», которое будет осуществлять проект, не названо. В публичном пространстве озвучивается, что это «некий российский олигарх». Ответственными сторонами за реализацию проекта являются Министерство экономики Абхазии и Министерство экономического развития России. Все объекты аэродромной инфраструктуры с соответствующими земельными участками передаются в аренду российскому юридическому лицу сроком на 49 лет с обязательством обеспечить отсутствие любых обременений на объекты и земельные участки.

Соглашение налагает на абхазскую сторону обязательство обеспечить предоставление мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям без взимания платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Абхазия обязана до 1 августа 2023 года предоставить электроэнергию в объеме 1,5 МВт, а до 1 июня 2024 года – в объеме 4 МВт.

Дата ввода аэропорта в эксплуатацию – 1 марта 2024 года. К этому времени Абхазия должна предоставить российскому юридическому лицу электроэнергию по тарифу, установленному для наиболее льготной категории юридических лиц. А также провести реконструкцию подъездной дороги.

Абхазские телеграм-каналы распространили информацию о том, что республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» уже построило новую линию передач в аэропорт «Сухум». О том, какие работы для обеспечения электроэнергией аэропорта производит «Черноморэнерго», в интервью «Эху Кавказа» рассказал заместитель главного инженера Саид Блабба:

«Линия, построенная силами «Черноморэнерго», предназначена для временной строительной базы на территории аэродрома. Там будут размещены различные цеха, производственные объекты для обслуживания стройплощадки аэродрома. Было техзадание от проектировщиков о необходимости формирования источника питания для данной зоны. Мы дали предписание, что в случае дефицита и сложности будет необходимо резервировать наши мощности, которые мы уже подали, независимыми источниками. Тем не менее мы локализовали те мощности, которые имеются на территории авиагородка, там разбросаны «итепешки» (трансформаторные подстанции) по территории объекта, их совокупная мощность 2,5 МВт. Эта мощность не используется в полном объеме. Линия местного значения, локальная, короткая, ее длина примерно один километр. Построен небольшой отрезок линии 10 КВт, и ведутся работы по установке трансформаторных подстанций. Мы максимально приблизились к зоне застройки в рамках охранной зоны, чтобы не было помех для самолетов и функционирования взлетно-посадочной полосы».

Как сказал Блабба, запрашиваемая мощность 1,5 МВт подана, но она не будет стабильной в зимнее время из-за перегрузки в работе головных подстанций и при дефиците электроэнергии.

На вопрос о том, каким образом повлияет на обеспечение населения электроэнергией подача ее на нужды строительной базы аэропорта, Саид Блабба ответил:

«Естественно, относительно объема потребления республики мы испытываем дефицит электроэнергии. Чем больше мы наращиваем потребление, тем больше будет расти дефицит. Но у нас, как вы знаете, очень много незаконных потребителей, которые несоразмерно потребляют электроэнергию и за это ничего не платят. Мы уже ведем активно работу по установке приборов учета, по снижению хищения, то есть по уменьшению потребления. И я думаю, что мы планомерно дойдем до ситуации, когда незаконных потребителей в Абхазии будет очень мало.

– В какую сумму обошлись «Черноморэнерго» те работы, которые вы сейчас ведете? О каких затратах абхазской стороны речь? Правильно ли я понимаю, что все затраты на строительство линии электропередач, на реконструкцию подстанций оплачивает «Черноморэнерго»?

– Данный отрезок сети мы сейчас организовали из имеющихся запасов РУП «Черноморэнерго», все мероприятия были выполнены из имеющихся материалов. Как такового осметчивания не было, но я сейчас не могу оперировать цифрами и не знаю, сколько это стоит».

По словам Саида Блабба, чтобы обеспечить стабильное и в нужном объеме потребление (4 МВт) после реконструкции аэропорта, необходимо будет провести реконструкцию головных подстанций в поселках Агудзера и Дранда и от них построить линию электропередач, независимую от населения. Об источниках финансирования всех работ Саид Блабба ничего сказать не может, он занимается инженерной частью, а финансы не в его компетенции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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