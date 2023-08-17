Абхазского лидера Аслана Бжания прооперировали в Москве

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания был прооперирован в одной из московских клиник.
«После тщательной диагностики ему было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Бжания ничего не угрожает», - цитирует заявление пресс-службы Бжания издание «Апсныпресс».
Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего он продолжит свою командировку в РФ.
10 августа разные СМИ распространили информацию о том, что Аслан Бжания во время рабочей поездки в Москву в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение. Сообщалось, что он проходит необходимое обследование из-за обострения мочекаменной болезни.
- В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что Бжания отравили). Перед выборами 2020 года он также почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Он был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре. Опровергнув сообщение об отравлении, абхазский минздрав опубликовал информацию о диагнозе Бжания: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».
- В 2022 году Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник. Ему была проведена операция на почке.
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