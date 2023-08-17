Абхазского лидера Аслана Бжания прооперировали в Москве

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания был прооперирован в одной из московских клиник.

«После тщательной диагностики ему было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Бжания ничего не угрожает», - цитирует заявление пресс-службы Бжания издание «Апсныпресс».

Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего он продолжит свою командировку в РФ.

10 августа разные СМИ распространили информацию о том, что Аслан Бжания во время рабочей поездки в Москву в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение. Сообщалось, что он проходит необходимое обследование из-за обострения мочекаменной болезни.