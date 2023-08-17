В интервью журналисту Изиде Чаниа председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба прокомментировал актуальные проблемы, стоящие перед абхазским обществом. Интервью публикует Telegram-канал RESPUBLIKA. Адгур Ардзинба выразил свое мнение о намерении власти разрешить продажу апартаментов иностранным гражданам:

«Все политические организации, находящиеся в оппозиции или просто ведущие общественную деятельность, общественные активисты, просто активные граждане, – в этом вопросе мы все едины, здесь у нас нет никакого разночтения. И мы все единым фронтом будем противостоять этому вопросу».

Насколько надо быть некомпетентным, чтобы подготовить такое соглашение»

Политик прокомментировал соглашение об открытии Сухумского аэропорта:

«Конечно, аэропорт нужен Абхазии. Вопрос запуска аэропорта стоит с момента окончания войны. Но это соглашение, наверное, самое ущербное за всю историю нашей страны. Я даже не представляю, насколько надо быть некомпетентным, чтобы подготовить такое соглашение».

Адгур Ардзинба говорил и о том, что власть не предлагает никаких реформ, а только краткосрочные инициативы:

«Если взять ретроспективу работы данной команды, это же не первое пришествие, можно вспомнить и железнодорожный кредит, и историю с майнингом и так далее. Все эти инициативы оборачивались против абхазского народа… Бжания – это человек, который пойман на откровенной лжи неоднократно. Ни одно его предвыборное обещание не выполнено. Человек, который систематически обманывает – какое может быть к его инициативам и идеям доверие?!»

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Газета «Независимая Республика» публикует интервью с председателем новой общественной организации «Новый курс» Эрастом Агумава. Он считает, что до начала новых президентских выборов в Абхазии следует реформировать систему государственной власти, поскольку, по его словам, проведение президентских выборов с действующей моделью правления только усугубит и без того непростую ситуацию в стране. На его взгляд, следует также принять такие важнейшие правовые акты, как импичмент президенту и роспуск парламента.

Надо, наконец, принять, что никакой последующий руководитель государства в сложившихся условиях парадигмы не сможет решить накопившиеся проблемы

«Эти первоочередные реформы придадут стабильность политической системы, ее прозрачность, открытость, публичность и, самое важное, подконтрольность власти со стороны общества. Это придаст и импульс партийному строительству, иной кадровой политике, здоровой политической культуре в стране, повысив и степень ответственности чиновников за принимаемые решения. Надо, наконец, принять, что никакой последующий руководитель государства в сложившихся условиях парадигмы не сможет решить накопившиеся проблемы, а смена политических фигур без изменения государственной системы управления ничего Абхазии не даст. Только новая модель правления, в которой главным вершителем права будет выступать сама система государственной власти, а не отдельная личность, пользующаяся безграничными правовыми инструментами, принимая зачастую решения с учетом и в угоду интересов отдельных групп, а не всего общества, может дать Абхазии шанс на стабильное и достойное развитие государства. Когда ее каждый гражданин, вне зависимости от социального положения и статуса в обществе, будет равен перед законом», – отметил Эраст Агумава.

В новой модели правления назначения руководителей важнейших органов государственной власти, таких как генеральный прокурор, председатели Контрольной палаты, Верховного суда и Национального банка, директор государственного телевидения и главный редактор государственной газеты «Республика Абхазия», на его взгляд, должны проходить в парламенте страны без представления президента.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Его цель – напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

«В последнее время молодежь Абхазии активнее вовлекается в политическую и социальную жизнь общества, смело заявляет о приоритетах в вопросах общенационального значения», – пишет «Апсны».

Агентство провело опрос, чтобы выяснить, с какими проблемами сталкиваются молодые люди в их повседневной жизни, карьере, учебе? Представители молодежи рассказали, чего им не хватает для более комфортной жизни, развития и реализации в выбранной профессии. Издание публикует комментарии молодых людей из Абхазии, занятых в совершенно разных сферах.

Работник медицинской сферы отметил, что ему не хватает оформленного профессионального сообщества, которое бы формировало культурную прослойку и развивало медицину – встречи, обсуждения, конференции.

«Не хватает возможности стажировки за рубежом, возможности регистрироваться на международных платформах, будь то сайты специалистов из моей области или какие-то сообщества опять же. Не хватает финансирования на реализацию больших проектов, а также возможности упрощенного ввоза через границу медицинских и химических реагентов и оборудования – это очень сильно ограничивает возможности или создает значимые сложности в образовании и медицине», – ответил респондент агентства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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