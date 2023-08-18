Национальное агентство конкуренции Грузии оштрафовало 5 реализаторов топлива

Национальное агентство по конкуренции Грузии приняло оштрафовать 5 компаний, которые по утверждению ведомства с март по август 2022 года, в результате согласованных действий повлияли на сохранение высоких цен на розничном рынке автомобильного топлива, пишет SOVA:

«По оценке Агентства, в рассматриваемый период конкретным компаниям было доступно неевропейское топливо с более низкой стоимостью по сравнению с европейским топливом, а в некоторых случаях конкретная компания/компании продавали европейское топливо с низкой стоимостью только на оптовом рынке, в том числе компаниям-конкурентам. В обоих случаях (с европейским и неевропейским топливом) имело место использование конкурентного преимущества, связанные со стоимостью топлива.

В результате, на розничном рынке автомобильного топлива сохранялась высокая цена, что, по решению агентства – результат согласованных действий 5 компаний. Согласно решению ведомства, на пять экономических агентов наложены соответствующие финансовые санкции на общую сумму до 4 млн лари. В частности: ООО «Сан Петролеум Джорджия» — 1 073 998 лари; ООО Rompetrol Georgia — 987 886 лари; ООО SOCAR Georgia Petroleum — 719 310 лари; АО WISSOL Petroleum Georgia — 693 576 лари; ООО LUKOIL Georgia — 450 590 лари.

Также в целях улучшения конкурентной среды на рынке была дана рекомендация, обязательная к исполнению, которая подразумевает — внедрение процедурных механизмов, необходимых для более эффективного контроля точности подачи топлива.

В соответствии с законодательством компании могут обжаловать решение агентства в Тбилисском городском суде. В связи с высоким общественным интересом и стратегической важностью рынка агентство продолжает мониторинг рынка моторного топлива (бензин, дизельное топливо)», — говорится в заявлении Национального агентства по конкуренции.