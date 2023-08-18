Турция и Россия по итогам первого полугодия лидируют по количеству туристов, посещающих Грузию. В целом за это время страна приняла 2,5 миллиона гостей, что на 20% меньше показателей рекордного 2019 года. Но успешным сезон нельзя назвать и по другим причинам.

По информации Национальной администрации туризма, за первые шесть месяцев 2023 года Грузию посетили 2,5 миллиона международных путешественников, что почти на 76% больше, чем за соответствующий период прошлого года, но на 21% меньше, чем за первое полугодие 2019 года. Согласно официальной статистике, в первом и втором кварталах по количеству гостей лидирует Турция с 582 тысячами посещений. На втором месте Россия с 578 тысячами туристов – на 16,5% меньше, чем в 2019 году. Третье место занимает Армения – около 400 тысяч посещений, что на четверть меньше, чем в 2019 году. В отличие от прошлых лет, практически нет туристов из Азербайджана – их количество не достигло и 14% от допандемийного уровня.

Впрочем, доходы от туризма, в сравнении с рекордным 2019 годом, напротив, выросли. За шесть месяцев этого года они составили 1,8 миллиарда долларов, что почти на четверть больше по сравнению с январем-июнем 2019 года (1,4 миллиарда долларов). Специалисты объясняют это глобальным ростом цен на услуги и товары.

Согласно статистике исследовательского центра PMCG, в первом полугодии 2023 года самыми доходными оказались россияне, которые оставили в Грузии 482 млн долларов США, или 26% доходов от всей отрасли. Далее следуют Турция – 14,6%, и ЕС – 12%.

Ника Манджгаладзе – основатель туристической компании Travel Shop говорит, что рост доходов обусловлен глобальным ростом цен на услуги и товары, однако также возросли и расходы, поэтому чистая прибыль осталась на прежнем уровне. Также эксперт пояснил несоответствие между расходами и количеством посетителей. Если гости из Турции особенно интересуются увеселительными заведениями и казино, то россияне в основном тратят средства на активный отдых, винные туры и отдых на море.

«Кроме того, та методология, которую применяет Национальная администрация туризма, дает искаженную картину. Там не видно, на какой отрезок времени задерживаются путешественники из России. Есть обоснованные подозрения, что некоторые находятся в Грузии от нескольких месяцев до года, занимаясь тут бизнесом, покупая квартиры, сдавая их соотечественникам, регулярно возвращаются в Россию и приезжают вновь. Честно говоря, в Батуми слышна исключительно русская речь, схожая ситуация и в других регионах, это отпугивает путешественников из развитых стран. Поэтому я бы не стал говорить об успешности сезона - он сильно отстает от показателей 2019 года не только по числу посещений, но и по географии», – заявил эксперт изданию BMG.

Схожие впечатления у шеф-повара и основателя сети ресторанов Гурама Багдошвили. По его словам, количество туристов в Аджарии уменьшилось на 60 процентов.

«Цифра, которая была указана и озвучена правительством, очень сомнительна. Не исключено, что есть наплыв людей, но нельзя забывать, что Аджария – транзитный регион, и многие туристы приезжают и остаются здесь на один-два дня, а потом едут в Турцию и отдыхают там, тратя отпускные деньги».

В пользу этого соображения говорят цифры исследовательского центра PMG. Согласно его анализу, в этом году по сравнению с июлем прошлого года индекс цен в гостиницах в Грузии снизился в среднем на 8,6%, при этом 3-, 4- и 5-звездочные отели потеряли 10,2%, а на семейные отели – 10,4%. Авторы исследования отмечают, что снижение цен наиболее заметно в Тбилиси.

Некоторые представители гостиничного бизнеса объясняют снижение гостиничных цен в столице переизбытком предложения и сравнительно низким количеством посетителей. Менеджер гостиницы «Адамо» Майя Махатадзе говорит, что после пандемии объемы размещения увеличились, что привело к тому, что спрос уже не поспевает за предложением, поэтому идет агрессивная конкуренция цен на рынке.

«Процесс строительства и открытия гостиниц шел достаточно интенсивно по всему Тбилиси. Для того чтобы тбилисский рынок избежал роста цен, ему нужен значительный рост спроса. Но этого нет. Если посмотреть данные BOOKING, то количество объектов размещения только в Тбилиси перевалило за 5000. Если умножить это на коечный фонд, то каждый день будет получаться такое количество, что спрос не поспевает за предложением. Гостиницы ведут нездоровую конкуренцию, что привело к обвалу цен».

Несмотря на противоречивые заявления представителей частного сектора, в правительстве говорят об успешном течении сезона. Мариам Квривишвили, заместитель министра экономики и устойчивого развития, несколько дней назад ответила на критику: цифры, по ее словам, говорят гораздо больше, чем мнение представителей бизнеса. Как считает чиновница, количество международных визитов, которое в сравнении с прошлым годом возросло на 76%, свидетельствует о правильной стратегии правительства.

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