Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Израиль в правительстве страны называют прорывным. Как отчитались глава кабмина и сопровождавшие его чиновники, договоренности о начале переговоров о свободной торговле позволят вывести межгосударственные отношения на новый уровень. Однако, отмечают эксперты, не все так гладко.

Грузия и Израиль со следующего года начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Это основной итог официального визита грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили в еврейское государство. Главу правительства Грузии принял его израильский коллега Биньямин Нетаньяху. Переговоры прошли в формате тет-а-тет, а затем состоялась встреча в расширенном формате.

Нетаньяху отметил долгую историю взаимоотношений грузинского и еврейского народов и выразил надежду, что отношения между странами в скором времени выйдут на качественно новый уровень:

«Господин премьер-министр, я рад принять вас у себя. У Израиля и Грузии очень теплые отношения. Связь между нашими народами началась 2500 лет назад, а может быть, и 2600 лет. Еврейские общины жили в Грузии. Многие евреи иммигрировали в Израиль из Грузии. Они стали живым мостом между нашими странами. У меня была возможность лично увидеть Грузию. Я знаю, что мы можем вывести наши отношения на еще более высокий уровень, и я приветствую эту возможность во время вашего визита. Еще раз добро пожаловать в Израиль! Ждем вас в следующий раз в Тель-Авиве и Иерусалиме! У нас говорят так – «в следующий раз собираемся в Иерусалиме!»

В свою очередь премьер-министр Грузии поблагодарил коллегу за прием и пригласил его в Грузию:

«Господин премьер-министр, спасибо, что приняли меня и делегацию. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь. Я всегда с радостью приезжаю в Израиль, и, как вы сказали, нас связывают особые отношения и дружба с Израилем, с еврейским народом. Еврейская община всегда чувствовала дружбу, полную поддержку и комфорт со стороны грузинского общества. Так что я рад быть здесь. Большое спасибо!»

Как сообщается, на переговорах обсуждались основные направления сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе перспективы его дальнейшего углубления в торгово-экономическом направлении.

«Особо хочу подчеркнуть, что была отмечена необходимость усиления торгово-экономических отношений между нашими странами. Также хочу сказать, что в 2024 году начнутся переговоры о введении режима свободной торговли между нашими странами, который укрепит наши отношения и пойдет на пользу нашим народам», – заявил сопровождавший премьера министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Впрочем, как отмечают наблюдатели, в самом Израиле визит грузинского премьера особого интереса не вызвал. Несмотря на продекларированные Биньямином Нетаньяху дружеские связи между грузинским и еврейским народами, в межгосударственных отношениях такой близости нет.

Не последнюю роль в осторожном отношении израильского руководства к официальному Тбилиси играет политика «Грузинской мечты». Правительство Ираклия Гарибашвили хочет усидеть сразу на нескольких стульях, пытаясь развивать отношения как с Израилем, так и с Ираном. И этот факт не может не вызывать обеспокоенности.

«Иран вообще не признает существование Израиля. Израиль же придерживается принципа: враг моего врага – мой друг. И наоборот. Особенно это касается военной сферы», – говорит профессор Университета Илии Георгий Саникидзе.

К слову, на мероприятиях по случаю Дня независимости Грузии 26 мая этого года в числе приглашенных были замечены два иранских офицера в форме Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), что вряд ли было позитивно оценено Израилем. А недавнее покушение на главу грузино-израильской торговой палаты Ицика Моше, за которым, по словам самого бизнесмена, ссылающегося на грузинские службы безопасности, стоял КСИР, лишь укрепляет недоверие израильского правительства.

Дипломатическое сближение «Грузинской мечты» с Тегераном не могло не сказаться на стратегическом партнерстве с Израилем, предпочитающим в регионе Южного Кавказа делать ставку на Азербайджан.

Наблюдатели особо отмечают тот факт, что, говоря о торгово-экономических отношениях, в Израиле обходят стороной военное сотрудничество с Тбилиси. В этой сфере у израильских компаний, занимающихся вопросами вооружений, есть негативный опыт сотрудничества с Грузией. Так, в 2011 году производитель беспилотных летательных аппаратов Elbit Systems обратился в британский Высокий суд справедливости с иском против властей Грузии, требуя взыскать с них около 100 млн долларов. Компания обвиняла грузинское правительство в отказе оплатить поставленные аппараты Hermes 450 по контрактам, заключенным еще в 2007 году. После российско-грузинской войны 2008 года Израиль полностью свернул сотрудничество с Грузией в сфере ВПК. Как сообщалось, не без участия Москвы.

В тот же период в Тбилиси были осуждены двое израильских бизнесменов «за попытку подкупа одного из местных чиновников». Израильтяне Рони Фукс и Зеев Френкель получили длительные сроки, несмотря то, что за смягчение приговора ходатайствовали многие израильские политики, в том числе президент страны Шимон Перес. В израильских средствах массовой информации высказывается мнение, что с помощью возбужденного против Фукса и Френкеля дела грузинские власти якобы пытались заставить их отказаться от требований многомиллионной неустойки по делу о поставках беспилотников.

Впрочем, как отмечает глава отдела международных новостей израильского «9 канала» Диана Тосунян, основной пик негатива в Израиле ощущается пройденным, но до искренней заинтересованности пока далеко:

«Израильско-грузинские отношения достаточно ровные, можно сказать, что пик негатива пришелся на 2008-2010 годы. Там была история с арестом израильских бизнесменов еще. Не нравилось упразднение безвизового режима с Ираном. Сейчас отношения, действительно, ровные. Назвать это стратегическим партнерством, конечно же, нельзя. Правда, туризм развивается, и Грузию в Израиле очень любят. И всегда подчеркивают, что в Грузии не было ни еврейских погромов, ни антисемитизма».

Исходя из этого попытка «Грузинской мечты» представить визит Ираклия Гарибашвили в Израиль как выход на новый уровень межгосударственных отношений на самом деле таковым вряд ли является. Соглашение о свободной торговле – это, безусловно, хорошо, но о серьезных подвижках на политическом поле говорить преждевременно.

Подписывайтесь на нас в соцсетях