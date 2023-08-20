Глава абхазского МИДа сравнил Зеленского с Саакашвили

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сравнил президента Украины Владимира Зеленского с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, передает SOVA.

Представитель абхазских власти заявил, что 8 августа 2008 года является днем «нападения Грузии на Южную Осетию», который останется в истории Грузии «позорным» днем. По словам Инала Ардзинба, экс-президент Саакашвили в 2008 году «предположил, что может победить Россию», но спустя 15 лет он «оказался у себя на родине в тюрьме - да еще под присмотром психиатров».

В связи с этим Ардзинба проводит параллель с президентом Украины и называет Зеленского «еще одной жертвой русофобии», который из-за «политических амбиций» поставил под угрозу «существование Украины, как геополитической реальности».

«Сегодня еще одна жертва русофобии бросила вызов России - Зеленский. Не имея никакого опыта государственного управления, небрежно и непрофессионально, в угоду своим политическим амбициям, он поставил под угрозу само существование Украины, как геополитической реальности. Западные кураторы под естественным давлением своих народов уже начали дистанцироваться от президента Украины. И где же окажется Зеленский через 15 лет? Вопрос риторический», - заявил Ардзинба, оценивая итоги российско-грузинской августовской войны 2008 года.