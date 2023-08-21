«Грузинская мечта»: Саакашвили не имеет права вести предвыборную кампанию

Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе напоминает, что экс-президент Грузии михаил Саакашвили на имеет права вести в стране предвыборную кампанию. Пока нет никаких деталей о заявленной масштабной кампании от имени экс-президента Саакашвили и поэтому неясно, нарушает ли она законодательство Грузии, сказал журналистам политик:

«Пока видно одно - Саакашвили пытается запустить какую-то новую, другую игру на фоне внутренних проблем в ЕНД», - цитирует Сарджвеладзе издание «Новости-Грузия».

При этом представитель правящей партии выразил уверенность, что «у него все равно ничего не выйдет», а попытки вмешательства в политику со стороны иностранного гражданина — это как минимум проявление неуважения к законодательству страны.