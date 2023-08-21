«Грузинская мечта»: Саакашвили не имеет права вести предвыборную кампанию

Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе напоминает, что экс-президент Грузии михаил Саакашвили на имеет права вести в стране предвыборную кампанию. Пока нет никаких деталей о заявленной масштабной кампании от имени экс-президента Саакашвили и поэтому неясно, нарушает ли она законодательство Грузии, сказал журналистам политик:
«Пока видно одно - Саакашвили пытается запустить какую-то новую, другую игру на фоне внутренних проблем в ЕНД», - цитирует Сарджвеладзе издание «Новости-Грузия».
При этом представитель правящей партии выразил уверенность, что «у него все равно ничего не выйдет», а попытки вмешательства в политику со стороны иностранного гражданина — это как минимум проявление неуважения к законодательству страны.
- Представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — член «Национального движения» Софо Джапаридзе сообщила, что с 22 августа начинает встречи с населением страны от имени третьего президента Грузии.
- Михаил Саакашвили лишился гражданства Грузии в декабре 2015 года. Власти мотивировали это решение появлением у бывшего президента гражданства Украины. В настоящее время Саакашвили находится в заключении в Грузии со статусом иностранца.
- В свое время сам Саакашвили решил эту проблему для нынешнего президента Саломе Зурабишвили, В 2004 году он предоставил ей гражданство Грузии при сохранении французского и она стала главой МИД. Спустя 14 лет Зурабишвили отказалась от французского гражданства, чтобы баллотироваться на пост президента Грузии.
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