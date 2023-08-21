Келли Дегнан советует Тбилиси быть осторожней с Пекином

Посол США Келли Дегнан высказалась по поводу установления стратегического партнерства Грузии с КНР и призвала Тбилиси с осторожностью относиться к политическим обязательствам перед Китаем, пишет SOVA.

«Я считаю, что подписанное совместное заявление достаточно загружено политическими обязательствами, которые взяла на себя Грузия. <> Грузия выразила четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Китая. Но я не видела ответного обещания Китайской Народной Республики по суверенитету и территориальной целостности Грузии», - заявила посол США.

Дегнан подчеркнула, что 20% территории Грузии оккупированы РФ - государством, с которой у Китая установлены тесные отношения, и что «некоторые политические обязательства могут способствовать попыткам Китая преобразовать мир в сторону более авторитарного».

Келли Дегнан выразила сомнение, что Пекин разделяет те демократические ценности, которые важны для Грузии и ее западных партнеров.