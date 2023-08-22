Обзор грузинской прессы

«Расследование трагедии в Шови в рамках парламентской комиссии жизненно важно», – заявляет политолог Гия Хухашвили. Эксперт считает, что у представителей «Грузинской мечты» просто нет причин для отказа в создании такой комиссии, если партии власти нечего скрывать.

Единственный инструмент, с помощью которого есть шанс сделать относительно правильные выводы, – это парламентская комиссия

«К сожалению, в Грузии нет институционального баланса, прокуратуру и МВД можно рассматривать как разные звенья одной партии. Поэтому будет проводить расследование прокуратура или МВД, на мой взгляд, не имеет принципиального значения. Я уверен, что единственный инструмент, с помощью которого есть шанс сделать относительно правильные выводы, – это парламентская комиссия. Это шанс преодолеть пропасть недоверия, которая растет с каждым днем», – цитирует Хухашвили информационное интернет-агентство Interpressnews.

При этом политолог считает, что для эффективной работы такой комиссии политики должны воздержаться от политических заявлений хотя бы на 1-2 недели:

«Необходимо проводить публичные обсуждения, транслировать заседания онлайн, а общественность должна послушать экспертов и специалистов. У этой комиссии должны быть две основные задачи: первая – выяснить, может ли быть трагедия результатом чьей-то халатности, и отреагировать на это. Вторая задача – спланировать превентивные меры, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. Нужны обоснованные выводы специалистов по этим двум вопросам. После этого политики могут вернуться к взаимным обвинениям и спекуляциям», – говорит Хухашвили.

Сегодня народ не доверяет ни оппозиции, ни партии власти, поэтому создание парламентской комиссии важно для того, чтобы общество получило четкие ответы на поставленные вопросы, считает и политолог Вахтанг Дзабирадзе:

Мы не можем остановить стихию, но мы должны работать над созданием гарантий безопасности

«Вы же знакомы с результатами социологических исследований – 70% общества не доверяет политикам. Именно поэтому необходимо создать комиссию, если бы у нас было нормальное правительство и оппозиция, мы бы полагались на их слово. К сожалению, мы не будем застрахованы от стихийных бедствий и в будущем, поэтому мы должны понимать, что если мы не сможем правильно оценить трагедию сегодня, то не сможем избежать жертв завтра. Мы не можем остановить стихию, но мы должны работать над созданием гарантий безопасности», – заявил Вахтанг Дзабирадзе.

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Прокремлевское движенине Alt-Info («Консервативное движение») просило зампредседателя Госдумы РФ Александра Бабакина о помощи в «налаживании контактов с российскими политсилами», пишет SOVA. Об этом говорится в письме (без указания даты), опубликованном международным разведывательным сообществом InformNapalm. Организация получила информацию от хакеров команды «Кибер Сопротивление», которые взломали почту зампредседателя Госдумы РФ Александра Бабакова и опубликовали множество документов, среди которых оказалась и переписка прокремлевского движения в Грузии Alt-Info («Консервативное движение»).

«Грузинская политическая партия «Консервативное движение» обращается к Вам за содействием в налаживании контактов с российскими политическими силами и профильными организациями, готовыми действовать в направлении нормализации отношений между нашими странами в вопросах углубления гуманитарных, экономических и транзитных связей, противодействия фальсификации нашей общей истории, обмена опытом работы с молодежью, продвижения образовательных проектов, в том числе проектов обучения русскому языку как языку межнационального общения в регионе и других вопросов», – говорится в обращении председателя партии «Консервативное движение» Георгия Кардава.

Он также отмечает, что обратиться к зампредседателя Госдумы РФ партии рекомендовали «российские соотечественники, проживающие в Грузии». О своем политическом объединении Кардава сообщает, что оно находится в «оппозиции к нынешней власти, проводит антизападные и антинатовские митинги» и численно растет. В письме отмечается, что в фокусе внимания Alt-Info – «работа с грузинской молодежью», которая обучается «по западным лекалам» и в результате получает «крайне ограниченные и искаженные знания» о России. InformNapalm утверждает, что Александр Бабаков оказывает влияние на формирование пятых колонн в других странах мира и причастен к проведению подрывных мероприятий посредством пророссийских движений за границей.

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В Грузии наблюдается рост числа потребителей наркотиков. Согласно данным МВД за первый квартал текущего года, в ходе проведения наркологической экспертизы среди 1241 человека 928 находились под воздействием наркотических средств. Это достаточно тревожные цифры, заявил в интервью газете «Квирис палитра» директор наркологической клиники «Неоген», доктор медицинских наук, врач-нарколог Давид Вадачкория.

Доступность наркотиков уже настолько высока, что (власти) с проблемой не справляются

«К сожалению, возраст потребителей стал моложе, впрочем увеличилось и количество пожилых граждан – потребителей. Доступность наркотиков уже настолько высока, что (власти) с проблемой не справляются. В нашей стране участилось употребление амфетаминов среди 15-16-17-летних, в том числе девочек. Справиться с этим самим потребителям трудно, поскольку они (амфетамины) вызывают серьезную зависимость, тягу к наркотикам. Амфетамины вызывают более тяжелые психические расстройства, чем «традиционные» наркотики – героин, опиум, бупренорфин. Часто развивается склонность к суициду, к насилию, асоциальное поведение, и у нас нет механизма решения этой проблемы», – сказал Вадачкория.

Для решения проблемы необходимо создание специальной программы реабилитации, причем радикальной, продолжает респондент издания: зависящих от амфетаминов необходимо полностью изолировать от остального мира, чтобы ограничить им доступ к наркотикам.

Респондент издания высказал свою точку зрения по поводу производства и путей распространения амфетаминов.

«Я думаю, что в Грузии есть подпольные лаборатории по производству амфетаминов. Годы назад информацию об этом распространяло МВД, и это дает мне основание тоже думать так, поскольку масштабы распространения наркотических средств очень велики. Кстати, так думают и многие пациенты», – сказал Давид Вадачкория в интервью «Квирис палитра».

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