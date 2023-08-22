15-й саммит БРИКС в Южной Африке грозит Москве потерей лидирующих позиций. Вынужденный отказ президента России Владимира Путина посетить Йоханнесбург из-за ордера Международного уголовного суда может обернуться для Кремля утратой влияния в организации. Участники БРИКС и приглашенные потенциальные кандидаты из более чем 40 стран все более явно равняются на Китай.

Песни, пляски и планы борьбы с коллективным Западом – южноафриканский Йоханнесбург принимает юбилейный, 15-й саммит БРИКС.

Помимо членов организации, созданной в противовес «Большой семерке» полтора десятка лет назад, власти ЮАР пригласили более 40 государств. Но одного из главных среди гостей не оказалось. Президент России Владимир Путин в Африку не поехал, сославшись на необходимость присутствия в России в разгар войны с коллективным Западом. Правда, этому предшествовал правовой казус – руководство ЮАР, будучи подписантом Римского статута, должно было задержать российского лидера по ордеру Международного уголовного суда для последующей выдачи в Гаагу. В связи с чем Претория настоятельно просила главу Кремля найти себе замену. И Путин рисковать не стал.

А пока заменителя Владимира Владимировича в лице главы МИДа Сергея Лаврова развлекали танцами, другой лидер БРИКС, председатель КНР Си Цзиньпин уверенно формировал повестку:

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что независимо от того, как изменится международная ситуация, решимость Китая углублять отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и Южной Африкой не изменится. Только что у меня была плодотворная встреча с президентом Рамафосой. Мы обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений в новую эпоху, а также об общих опасениях по международным и региональным вопросам и достигли важного консенсуса. Нам необходимо укреплять стратегическое сотрудничество, практиковать истинную многосторонность, способствовать расширению представительства и голоса стран Глобального Юга в процессе глобального управления».

Китай, явно не получивший политических дивидендов от российской агрессии против Украины и, напротив, получивший сплотившийся вокруг США Запад, начал собирать свою коалицию из развивающихся стран т.н. Глобального Юга. Часть из них уже изъявили желание присоединиться к БРИКС. Среди потенциальных кандидатов – Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще десяток стран.

Для того же Тегерана – это возможность обойти американские санкции, и глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахийан не стесняется громко рекламировать преимущества, которые получит тот же Китай от членства Исламской Республики:

«Исламская Республика Иран является надежным и эффективным партнером в двустороннем и многостороннем сотрудничестве благодаря своему уникальному географическому и геостратегическому положению. Она обладает огромными источниками энергии, особенно нефти и газа, а также дешевым и коротким транспортным каналом. Страна имеет молодых квалифицированных и профессиональных работников, а также новые и инновационные научные и технологические ресурсы».

А учитывая то, что экономическая мощь блока на 70% обеспечена Китаем, неудивительно, что как члены БРИКС, так и кандидаты равняются именно на Пекин. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса не скрывает, что уже определился с выбором неформального лидера БРИКС:

«Южная Африка и Китай имеют схожие взгляды на расширение членства в БРИКС, и мы с нетерпением ждем дискуссии, которую мы проведем с другими лидерами БРИКС сегодня во время нашего выездного заседания. Мы договорились, что БРИКС должен играть более активную роль в глобальных делах».

Москва же, откровенно теряющая позиции в собственном детище, очевидно, рассчитывает с помощью Китая хоть как-то удержать на плаву собственную экономику. При этом, судя по словам председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, даже готова отдать валютное первенство Пекину:

«Соединенные Штаты и Европейский союз начали использовать свои валюты, особенно доллар, в качестве оружия. И не только политического, но и военного. И для остального мира становится все более и более опасным хранить резервы или производить расчеты в долларах или в евро. Поэтому процесс дедолларизации сейчас ускоряется. Многие страны начали торговать в местных валютах. Например, Россия и Китай в нашей двусторонней торговле вывели использование юаня и рубля на уровень 80 процентов. Китай – великая финансовая держава. Четыре крупнейших банка в мире – китайские. И я думаю, что Китаю следует быть более уверенным в своей финансовой системе, не бояться каких-либо американских ограничений и взять на себя инициативу в создании этой новой системы, основанной в основном на юанях и других валютах развивающегося мира».

Впрочем, не все участники БРИКС готовы к приему новых членов. Бразилия не скрывает, что хотела бы сохранить возможность свободно кооперироваться как с Востоком и Югом, так и с Западом. Да и Индия явно не горит желанием усиливать влияние Китая.

Аналитики при этом отмечают: в БРИКС+ – расширенном варианте организации – Пекин при любом раскладе сохранит бесспорное лидерство. А вот вес других членов явно уменьшится. Сейчас каждый из них – единственный одноклубник Китая по БРИКС на своем континенте. С расширением эксклюзивность пропадет. И если в нынешнем, довольно узком кругу учредителей антизападного клуба Китаю приходится считаться с четырьмя другими членами, то в шумной ассамблее народов их голоса рискуют утонуть, тогда как Китай окажется несомненным лидером благодаря превосходящей экономической, политической и военной мощи.

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