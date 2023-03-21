Москва пытается добиться поддержки со стороны Пекина и не утратить позиций по периметру своих границ. Пока Владимир Путин пытается убедить Си Цзиньпина в своих возможностях выйти из украинского кризиса победителем, Сергей Лавров отказывает Западу в диалоге по другим регионам. Москва фактически предложила Южному Кавказу выбирать: или он будет идти в российском фарватере, или Москва перейдет к практическим шагам по отстаиванию своих интересов.

По длинному фронту колонн и ковров две фигуры учтиво движутся… В Кремле торжественно принимают «дорогого друга» Владимира Путина. Председатель КНР Си Цзиньпин удостоился приема, который российский президент устраивал далеко не всем даже в те годы своего правления, когда никто и подумать не мог о том, что имя главы Кремля может фигурировать в ордере на арест Международного уголовного суда. Сегодня же такое показательное выражение уважения к восточному соседу – скорее необходимость. Владимир Владимирович больше не может позволить себе пренебрегать союзами. Особенно в условиях серьезного дефицита союзников.

«Я знаю, что в следующем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству Россия добилась значительных успехов в достижении процветания и благополучия страны. Уверен, что народ России поддержит вас в ваших лучших усилиях», – заявил Си Цзиньпин в ходе встречи.

И эти слова – бальзам на душу Владимиру Путину. Но сам российский президент, которому, в отличие от коллеги еще предстоит удержаться у власти в следующем году, не скрывает, что завидует китайской модели:

«За последние годы Китай сделал колоссальный скачок в своем развитии. Это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и мы даже немного завидуем».

Впрочем, прошедшая накануне «неформальная встреча» двух лидеров, по всей видимости, дала Владимиру Путину надежду на то, что Китай не оставит Россию один на один с Западом.

При этом западные эксперты уверены: Си Цзиньпин будет стремиться во что бы то ни стало удержать Россию в лагере авторитарных государств, противостоящих на мировой арене США и Европе. И для этого ему нужен ослабленный Путин, твердо придерживающийся китайского фарватера. Так как в случае же возможной смены власти в России существует вероятность разворота Москвы на Запад, как это было в годы перестройки в СССР. И такой сценарий в Пекине явно рассматривают как нежелательный.

Вместе с тем, поддерживая Россию, Китаю важно не перейти за тонкую грань, чтобы не оказаться под западными санкциями. Поэтому Пекин проявляет и продолжит проявлять большую осторожность с поставками России вооружений. Кроме того, Си Цзиньпин никогда не позволит Путину применить ядерное оружие, так как в этом случае Пекину придется отказаться от любой поддержки Москвы. Но то, что вопрос Украины, а точнее китайского видения выхода из ситуации, в которую загнал себя и весь мир Владимир Путин, – обязательная часть разговора двух лидеров, в Кремле не отрицают:

«Очевидно, что они обсуждали его, потому что они сказали, что будут его обсуждать. Если вы помните, вчера вечером Путин так сказал. Рано давать какие-либо оценки, подождем заявлений для СМИ», – говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А вот на Западе ждать заявлений для СМИ не стали. Госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает: Китай должен внести в свой мирный план одно очень важное уточнение: прекращение огня должно сопровождаться выводом российских войск с территории Украины.

«Если Китай намерен поддержать прекращение войны на основе принципов Устава ООН, как это предусмотрено в первом пункте его плана, он может на этой основе взаимодействовать с президентом Зеленским и Украиной и использовать свое влияние, чтобы заставить Москву отказаться от предполагаемой аннексии Россией суверенной украинской территории, в том числе обширных территорий, которые она даже не контролирует. А также отказаться от продолжающихся жестоких нападений на гражданское население. Все это ясно показывает, что президент Путин в настоящее время не заинтересован в мире. Россия через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, увидела, что Китай не чувствует себя обязанным привлекать Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине. И вместо того, чтобы хотя бы осудить их, Пекин скорее предоставляет дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления».

Поддержка со стороны Китая для российского лидера важна как никогда. Но не менее важным для России является и удержание позиций по периметру своих границ. Одним из таких потенциально опасных для Москвы регионов остается Южный Кавказ. Глава МИД России Сергей Лавров исключил любое сотрудничество с Западом по этому региону:

«Запад себя полностью дискредитировал. Видим, какие цели он преследует на Южном Кавказе. Их не скрывает, а декларирует – оторвать Россию. Российская Федерация продвигает, например, вместе с Арменией, другими странами региона формат «3+3»: три южнокавказских государства (Армения, Азербайджан и Грузия) и три их соседа (Россия, Турция и Иран). Грузинская сторона пока думает о подключении к этому формату, но первая встреча состоялась. Дверь для Тбилиси остается открытой. Сейчас работаем над созывом второй встречи в формате «3+3». Запад уже активно работает над тем, чтобы подорвать эту структуру, которая только начала складываться, пытается навязать трем южнокавказским странам свои услуги (ЕС и США). Тем самым он опять предъявляет претензии на то, чтобы доминировать, утверждать свою гегемонию повсюду, далеко от собственных границ, прямо наступая на законные интересы трех ближайших соседей Армении, Азербайджана и Грузии. Имею в виду Турцию, Иран и Россию».

По словам Лаврова, США и их союзники добиваются своих целей на Южном Кавказе с помощью неправительственных организаций, в том числе с финансовой помощью, и готовит «цветные революции» в этой части мира, как и в любом другом регионе. Слова министра явно были о протестах в Грузии. Глава российского МИДа уверен: НПО продвигают интересы Запада и пытаются дискредитировать Россию. Таким образом, по его словам, он не видит возможности и необходимости вести какой-либо диалог с Западом по Южному Кавказу, как и по другим важным вопросам международной повестки дня.

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