В России заговорили о мире. Правда, сделали это представители африканских государств на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. В Москве подобную перспективу считают пока нереалистичной. Во всяком случае, президент Путин дал понять: он готов к миру лишь на собственных условиях. Однако в западной прессе сообщают, что между Москвой и Вашингтоном существует секретный неофициальный канал переговоров.

Еще одна попытка усадить Москву и Киев за стол переговоров – на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге вновь прозвучали призывы прекратить конфликт. Инициаторами выступили лидеры ряда африканских стран, ранее посещавшие Москву и Киев с собственной мирной инициативой.

Тему, в частности, поднял президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса – тот самый, который просил Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС в Йоханесбург из-за уголовного преследования последнего Международным судом ООН:

«Мы твердо придерживаемся своей позиции, согласно которой переговоры, диалог и соблюдение Устава Организации Объединенных Наций необходимы для мирного и справедливого разрешения конфликтов. Мы надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут положить конец продолжающемуся конфликту между Российской Федерацией и Украиной».

Страны африканского континента кровно заинтересованы в этом вопросе. Не в последнюю очередь из-за угрозы продовольственного кризиса после выхода Москвы из «зерновой сделки».

Ответ Владимира Путина прозвучал довольно уклончиво:

«Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем».

А вот вопрос «зерновой сделки» российский президент постарался перевести в русло противостояния с Западом.

«Складывается парадоксальная картина: с одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой – я скажу прямо – лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Доля России на мировом рынке пшеницы – 20 процентов, Украины – менее пяти. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждает, что это не так, что только обеспечение этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств».

Владимир Путин, испытывающий явный дефицит в союзниках, попытался убедить африканских коллег в необходимости играть на стороне России:

«Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса «разделяй и властвуй», который проводили в Африке западные метрополии… Вообще, внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств».

Между тем в западной прессе, а также российских оппозиционных СМИ, работающих в эмиграции, распространилась информация о существовании т.н. «полуторного трека» – неофициального канала переговоров между Москвой и Вашингтоном. С американской стороны в диалоге участвует некая группа бывших высокопоставленных американских дипломатов. В частности, телеканал NBC, первым сообщивший о переговорах, называл в числе участников Ричарда Хааса, Чарльза Купчана и Томаса Грэма – ныне известных экспертов в области международных отношений.

В администрации президента США Джо Байдена подтвердили, что им известно об этих контактах, но подчеркнули, что Вашингтон в них ни в каком качестве не участвует. Соответствующий комментарий в Твиттере сделала представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон:

«Соединенные Штаты не просили официальных или бывших официальных лиц открыть обходной канал и не ищут такого канала. Мы также не передаем никаких сообщений через других. Когда мы говорим ничего об Украине без Украины, мы имеем в виду это».

Тем не менее, по данным источников, переговоры продолжаются. Контакты происходят как минимум дважды в месяц, часто в онлайн-формате, но были и личные встречи в Москве.

При этом источники, близкие к переговорам, указывают, что тезисы западных политиков о том, что в результате войны Россия должна потерпеть стратегическое поражения, не соответствуют вектору закулисного дипломатического процесса.

«Попытка изолировать и искалечить Россию вплоть до унижения и распада сделает переговоры почти невозможными – мы уже это видим в нежелании московских чиновников идти на контакт. Кстати, мы подчеркивали, что США нуждаются, и продолжат нуждаться, в достаточно сильной России, чтобы создавать стабильность на ее периферии. США желают России со стратегической автономией, чтобы США могли развивать свои дипломатические возможности в Центральной Азии. Нам, в США, необходимо признать, что тотальная победа в Европе повредит нашим интересам в других частях мира», – цитирует издание The Moscow Times отставного дипломата, участвующего в переговорах.

По его словам, многие представители российской политической элиты считают войну в Украине ошибкой, однако раз эта война все-таки началась, «потерпеть унизительное поражение для этих парней не вариант».

Фактически этот же тезис повторил и президент России Владимир Путин, объясняя африканским партнерам позицию Москвы относительно вероятных мирных переговоров:

«Мы согласны с вами, что все проблемы должны решаться путем переговоров. Но проблема в том, что они отказываются с нами разговаривать. Причина этого конфликта в том, что угрозы безопасности России создали США и НАТО. Повторюсь, отказываются говорить о равной безопасности для всех, в том числе и России. Украина, точнее, нынешний киевский режим отказывается говорить. Они заявили это их официальная позиция. Президент Украины подписал указ по этому поводу. Указ, который запрещает любые переговоры. Мы неоднократно говорили об этом, и я сказал, что мы готовы к этим переговорам. Но мы можем навязывать эти переговоры, поэтому вам нужно вести диалог с другой стороной. Хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этому вопросу».

По мнению американского переговорщика, основная проблема сейчас именно в российском президенте, который отказывается идти на контакт с Вашингтоном.

При этом, дипломат поделился частью предложений, прозвучавших со стороны США. В частности, участники «полуторного трека», якобы, предлагали Москве варианты, далеко отступающие от официальной позиции западных стран: например, провести настоящие, честные референдумы под международным наблюдением о принадлежности украинских регионов, которые Россия оккупировала. Но, как отметил переговорщик, российская сторона не проявила интереса к такому сценарию.

При этом участники неформальных встреч подчеркивают, что это не означает, что США «бросают Украину или Европу». По мнению американских переговорщиков, это скорее поиск способов гарантировать независимость Украины. Но пока, по признанию дипломатов, секретные переговоры с Москвой зашли в тупик.

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