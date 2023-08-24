Медиа-клуб «Апсны.иахьа» публикует интервью с директором Рицинского реликтового национального парка Адамуром Багателия. Он заявил, что участившиеся случаи камнепада в Юпшарском каньоне связаны с высыханием самшита на территории Рицинского нацпарка. По его словам, корневая система самшита, который довольно плотно рос, в том числе, на скалах каньона, хорошо сдерживала горные породы.

Раньше самшит активно произрастал на скалах, теперь на его месте пустоты. Все это способствует ухудшению ситуации с камнепадами

«Самшитовые кусты начали высыхать несколько лет назад, мы потеряли тысячи корней. Раньше самшит активно произрастал на скалах, теперь на его месте пустоты, в которые попадают солнечные лучи, дождевая вода, снег, лед. Все это способствует ухудшению ситуации с камнепадами в Юпшарском каньоне. В ближайшее время найти решение этой проблемы не предвидится возможным. Поэтому камнепад не остановить. Единственный выход – это запрет на высадку в зоне каньона, только так мы убережем здоровье и жизни наших граждан и туристов», – подчеркнул Адамур Багателия.

«Нужная газета» публикует комментарий экс-генпрокурора Абхазии Алексея Ломия по поводу повышения цен на топливо в Абхазии: «Помнится, нас убеждали (хотя хочется написать другое слово), что огромная база топливохранилища в Бзыби спасет нас от проблем с дефицитом ГСМ. И даже будет возможность удерживать цены в любое время и сезон. Делаем выводы. Очередной блеф от «волшебников». А вы – фанатики и сектанты – где и по каким ценам заправляетесь?! По «топливным талонам», видимо…»

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Агентство социальной информации «Апсны» публикует интервью с основательницей культурного фонда ART APSNY Астандой Чамагуа. Агентство уточняет, что на странице ART APNSY в Instagram публикуются короткие видео из жизни Сухума: люди, места, события, но часто автор поднимает самые острые вопросы и проблемы в стране, поддерживает акции гражданских активистов и знакомит с представителями творческих профессий.

Страшно, когда это навязано извне, еще страшнее, когда это явление рождается внутри

«Вопрос ограничения свободы выражения своего мнения, как неудивительно, если не сказать больше – печально, стал обсуждаемым в Абхазии. После всего, что с нами случилось, и то, какой ценой нам до сих пор достается свобода, и вне зависимости от того, что происходит вокруг, – еще год назад я бы не поверила, что внутри Абхазии возникнет идея создания механизмов ограничения в свободе выражения мнения и начнется навешивание ярлыков на свой народ. Страшно, когда это навязано извне, еще страшнее, когда это явление рождается внутри», – отметила Астанда Чамагуа.

Еще одна проблема, на ее взгляд, – это отношение государства к культуре. Она пояснила: «Основной задачей все же остается говорить о молодых талантливых людях, которые совершенно без какой-либо поддержки, исключительно на основе внутренней, творческой необходимости пишут картины, музыку. Многие говорят о том, что они сами должны ходить и просить средства, чтобы их поддерживали, создали им условия… Очень часто это очень скромные, сомневающиеся и хрупкие люди. Их должно видеть государство, и это задача государства помогать их становлению. Мы же находимся в ситуации абсолютной незаинтересованности государства в культуре… Сколько бы апартаментов не построили, если мы потеряем язык, если мы потеряем свою историю и если мы не будем вкладывать в искусство и в творческих людей, бросая все ресурсы на обогащение небольшой группы людей, – мы потеряем фундамент нашего государства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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