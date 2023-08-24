Заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал свой анализ событий, приведших к войне 2008 года и признанию Абхазии и Южной Осетии. В завершении материала заместитель Совета безопасности заявил, что тема вхождения этих территорий в состав России не утратила актуальности и может быть реализована, если на то «возникнут веские причины».

23 августа в газете «Аргументы и Факты» вышла статья Дмитрия Медведева с говорящим названием «Невыученные уроки».

В своей статье зампредседателя Совета безопасности анализирует события, которые, по его мнению, привели к пятидневной войне и, в конечном итоге, к признанию Абхазии и Южной Осетии. Автор проводит параллели между нынешним конфликтом в Украине и войной 2008 года в Грузии. Завершает статью Дмитрий Медведев словами, на которые обратили особенное внимание югоосетинские читатели:

«Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

Какое впечатление произвело на осетинскую аудиторию это заявление Медведева, «Эху Кавказа» рассказал блогер Алик Пухати:

«Тональность заявления Медведева была такая, что этот вопрос решается исключительно в Москве, а не в Южной Осетии и Абхазии. Ну, скажем так, за последние два года заявления Медведева никто всерьез не воспринимает, так что я не могу сказать, будто это заявление как-то там прямо взбудоражило население Южной Осетии.

– Как, по-вашему, сегодня относятся в Южной Осетии к идее присоединения?

– У значительной части жителей Южной Осетии идея вхождения Южной Осетии в состав России довольно популярна, но только в контексте объединения Южной Осетии и Северной Осетии в государство Алания в составе Российской Федерации.

– Как на популярность идеи вхождения в состав России повлияли события последних полутора лет? В осетинских пабликах не редкость такое мнение, будто только присоединение может гарантировать безопасность республике на перспективу.

– Я думаю, что особо ничего не поменялось, есть как и сторонники, так и противники присоединения. Россию до сих пор в Южной Осетии видят как сильное государство, способное все-таки обеспечивать безопасность Южной Осетии и Абхазии. Хотя на фоне последних событий стала популярной идея реставрации армии. Более того, если раньше люди надеялись на военные базы России, верили, что нам собственная армия не нужна, у нас есть армия России, то сейчас уже не совсем так. Сейчас, учитывая, что значительная часть состава этих военных баз участвует в СВО, у людей возникают вопросы, кто будет заниматься нашей безопасностью. В этом плане запрос на собственную армию вырос существенно».

По мнению депутата парламента Южной Осетии первого созыва Тимура Цхурбати, российские эксперты, указывающие на популярность в Южной Осетии идеи присоединения к России, не совсем верно расставляют акценты, они не вполне понимают природу этих настроений. Говорит Тимур Цхурбати:

«Я неоднократно говорил и еще раз повторю, что идея присоединения к России продиктована страхом перед Грузией. Если бы мы были уверены, что Грузия на нас не нападет, то, поверь мне, идея присоединения к России было бы совершенно неактуальна. Я здесь живу, я много говорил на эту тему с людьми и знаю, что они об этом думают. Каждый осетин, даже последний крестьянин, говорит так: «Конечно, свобода лучше всего! Но если мы будем одни, что с нами сотворит Грузия?» Это мнение 80% населения.

– То есть они просто из страха...

– Из страха! На самом деле, за присоединение, быть может, 5% жителей. А страх, к сожалению, им внушает вот такую вещь. Все же видят, что Россия не процветающая страна. Они просто выбирают между жизнью и смертью. Выбирают жизнь в России, где их никто не убивает. Южная Осетия хочет быть другом России, но не хочет быть в составе России. Есть еще мнение, так скажем, интеллигенции и тех бойцов, которые воевали за республику. Мы просто убеждены, что Южная Осетия вполне способна сама себя содержать, за исключением обороны. Конечно, если будут гарантии безопасности, Южная Осетия придет к процветанию, и, я думаю, мы это сделаем в реальности. Поэтому присоединение к России, по моему мнению, совершенно не актуально. Ну, на кого мне можно надеяться, что этого не произойдет? На небеса…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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