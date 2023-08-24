Пара вопросов, которые естественным образом возникают после ЭТОГО. Первый вопрос – почему так долго тянули? Почему два месяца, а не два дня или даже не два часа, что было бы намного естественнее и логичнее? Вопрос второй – неужели ОНИ искренне думали, что им все сойдет с рук? Что можно напугать целого императора, да еще во время страшной, кровопролитной войны, а потом сказать: «мне жаль, что все так получилось» – и на этом все закончится?

Ну, понимаю, Пригожин, глупый уголовник, который оказался не готов к мирской славе и который так и остался мелким уголовником с соответствующей психологией, но Уткин, опытнейший службист, прекрасно знающий систему изнутри – уж он-то как поддался на такой дешевый трюк?

Какая тонкая работа, как раз в духе бессмертных заветов товарища Вито Корлеоне: держи друзей близко, а врагов еще ближе

А Владимир Владимирович – молодец просто, ничего не скажешь. Какая тонкая работа, как раз в духе бессмертных заветов товарища Вито Корлеоне: держи друзей близко, а врагов еще ближе. Так мастерски обвести вокруг пальца в общем-то, наверное, не самых примитивных людей страны, заставить их искренне поверить в то, что претензий к ним нет, а мятеж – ну так, мелочь, рамсы попутали, с кем не бывает. Ну да, самолеты какие-то сбили, летчики погибли, но ладно, ошиблись малость, извинения приняты...

Вот только не надо теорий заговора: «на самом деле, это не Пригожин, а граф Монте-Кристо», «в том самолете был двойник, и сам Пригожин на пару с Уткиным изменят внешность и будут долго и счастливо жить где-нибудь в Аргентине, как какой-нибудь Мартин Борман». Или: «вот сейчас выяснится, что они оба живы, и начнется новый поход на Москву».

Ничего не будет, никто не переедет на ПМЖ в славный город Буэнос-Айрес и никто не организует новый мятеж, на этот раз по-серьезному и до конца. Система мастерски завлекла к себе потенциально опасных жертв и пришла за ними в момент, когда им казалось, что худшее уже позади.

Многие не могут понять: почему так открыто и демонстративно? Путин прямо на лбу у себя написал: «Это все я», притом что есть же большой позитивный творческий опыт по части ликвидации или, по крайней мере, попытки ликвидации врагов системы – Шекочихин, Политковская, Немцов, Литвиненко, Скрипали, Навальный, в конце концов.

Все эти случаи, конечно же, выводят прямо на Путина, но его след нигде не виден – ну отравил кто-то кого-то в Лондоне, я-то тут при чем? Застрелили Политковскую или Немцова – да мало ли кто мог это сделать? Россия большая, 145-миллилонная страна, всегда найдутся какие-нибудь унылые психи, готовые стрелять по сторонам; вон, у них в Америке раз в неделю какой-нибудь психопат расстреляет целый класс или ресторан в полном составе, никто же не смотрит в это время на Джо Байдена?

И в случае с Политковской, и в случае с Немцовым непосредственно убийцы осуждены – ну, правда, до заказчиков так и не добрались

Ну да, тут попало известным оппозиционерам, но что тут такого? Оппозиционеры тоже люди, они тоже могут попасть под чью-то горячую руку. Характерно, что и в случае с Политковской, и в случае с Немцовым непосредственно убийцы осуждены – ну, правда, до заказчиков так и не добрались, но, может быть, и не было вовсе никаких заказчиков?

Все вроде логично, но, во-первых, времена уже не те. После 24 февраля 2022 года Путин больше не маскируется под приличного человека. Его ракеты убивают сотни детей в Украине, кому какое дело до военных преступников Пригожина и Уткина? Если даже завтра Владимир Владимирович выйдет и открыто скажет: «Да, это я», – что с него убудет? Кто-то отдаст его под суд или толпы возмущенных россиян захватят Кремль?

И второе, самое главное: претензии путинской системы к Немцову, Политковской, Литвиненко, Скрипалям, Навальному и другим оппозиционерам – это ничто, по сравнению с тем, что сделали Пригожин и Уткин – они открыто пошли против системы с оружием в руках. Они брали город за городом, не встречая сопротивления, и если что-то помешало им дойти победным маршем до Кремля, так это их собственные страхи и неуверенность – взять власть можно, но непонятно, что потом с ней делать.

Весь мир с изумлением наблюдал за толпами ростовчан, которые вместо того, чтобы спасать шкуру Владимира Владимировича, весело делали селфи с вагнеровцами, и если так беззаботно вели себя более суровые ростовчане – представьте, что было бы, если бы пригожинско-уткинские банды вошли-таки в изнеженную столицу?

Весь мир увидел растерянного Путина, весь мир вдруг понял, что король – голый, что система, которая грозит всему миру апокалипсисом, на деле не может защитить даже саму себя.

Это личное оскорбление Путина – показать всему миру не только слабость вертикали власти, черт бы с ней, но и его, Путина, личную слабость.

В России убивают за меньшее, и такой вопиющий случай должен был быть наказан именно демонстративно, открыто, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что это поломка самолета или ошибка экипажа

В России убивают за меньшее, и такой вопиющий случай должен был быть наказан именно демонстративно, открыто, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что это поломка самолета или ошибка экипажа. Нет уж, это можно в случае с Навальным, который всего лишь оппонирует системе, но тут никаких попыток скрыть свой след – наоборот. Кроме того, есть еще одно обстоятельство – Пригожин не просто разоблачил царя и его свиту, но и предал их.

Навальный никого не предавал, равно как и Политковская и Немцов, – они изначально были оппозиционерами, стало быть, и спрос с них другой. Литвиненко и Скрипали были перебежчиками, но довольно низкого ранга, не выдали никаких особых секретов, да и случилось это задолго до того, как их заказали.

Другое дело Пригожин и Уткин – они были внутри системы, ее фавориты, заработавшие большие деньги только благодаря системе. Путин сделал их людьми, возвысил их, потакал всем их капризам – а они его предали. Нож в спину. Это намного хуже того, что сделали все российские оппозиционеры вместе взятые.

Лет пять назад на российском «Первом канале» был показан довольно-таки приличный сериал о жизни Льва Троцкого. Там есть один примечательный эпизод: некий солдат застает Троцкого в момент личной слабости – когда его грабили хулиганы в подворотне. Солдат спас лидера русской революции, но впоследствии был фактически убит по его приказу.

Согласно фантазии авторов, Троцкий объяснял такую неблагодарность тем, что солдат видел его в уязвимом положении, слабым интеллигентиком, очкариком, неспособным противостоять гопникам, а это недопустимо. Лидер никогда не должен показывать слабость.

Смотрели ли Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич это сериал? Сомневаюсь. А ведь если бы они смотрели его, да еще и внимательно, то это могло спасти им жизни.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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