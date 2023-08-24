Крушение бизнес-борта Евгения Пригожина, в котором, вероятно, находился как сам основатель ЧВК «Вагнер», так и весь высший командный состав группировки, вызвало сильный международный резонанс. Многие считают, что за катастрофой стоит лично президент России Владимир Путин, отомстивший таким образом Пригожину за мятеж и, как следствие, серьезное падение собственного авторитета на мировой арене. Пока следственные органы разбираются в причинах падения одного из самых надежных самолетов в мире и в том, находился ли на самом деле бизнесмен на борту, аналитики задаются вопросом, как вероятная смерть Пригожина отразится на возможностях Москвы влиять с помощью наемников на процессы за пределами России.

«Месть Путина» – под такими заголовками западная пресса пишет о крушении бизнес-джета, на котором, судя по всему, летел высший командный состав ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

Официально смерть основателя группировки наемников пока не подтверждена, но, согласно данным Росавиации, и Пригожин, и Дмитрий Уткин, известный под позывным «Вагнер», значатся в списке пассажиров разбившегося борта. Близкие к бизнесмену телеграм-каналы в версию о том, что Пригожина и Уткина на самом деле не было на борту, а погибшие – двойники-однофамильцы, не верят. В пабликах размещаются фотографии, где у «Вагнер-центров» по всей территории России импровизированные мемориалы, цветы и портреты командиров группировки. Активно публикуют высказывания Пригожина о его отношении к смерти:

«Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими».

Причина падения Emraer Legacy 600 – одного из самых надежных самолетов в мире – пока не называется. Но следствие начато по статье 263 УК России – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Впрочем, по этой статье СКР возбуждает дела после любой авиакатастрофы.

Очевидцы же утверждают, что слышали взрывы. На появившихся в сети видео момента катастрофы видно, что самолет развалился на куски прямо в воздухе.

«Я слышу взрыв или хлопок, как сказать… Но обычно если взрыв на земле, то он с эхом, да? А тут просто «бух». Я поднял голову и вижу белый дым, крыло отлетает в одну сторону, а фюзеляж как-то вот так, на одном крыле, потихонечку планирует. Не пикировал, а планировал. Я боялся, что на деревню упадет. На велосипед сел, минут через 20 я там был – горит, люди там ходят. Вроде как вытащили кого-то там, останки. Я ничего не видел. Видел только бортовой номер», – говорит очевидец катастрофы Виталий.

Некоторые военные эксперты отмечают, что на видео можно заметить иммерсионный след от ракеты. Но на той высоте, на которой находился самолет, достать ее переносным зенитно-ракетным комплексом было невозможно. В таком случае выстрел должен был совершить армейский ЗРК, который может принадлежать только Минобороны России. Еще одна распространенная версия – сработало взрывное устройство на борту джета.

Украина уже официально заявила, что никакого отношения к инциденту не имеет. При этом президент Владимир Зеленский дал понять, что версия мести со стороны Владимира Путина за мятеж двухмесячной давности для него приоритетна:

«Во-первых, мы не имеем к этому никакого отношения. Все понимают, кто к этому имеет отношение».

В том, что за вероятной гибелью Евгения Пригожина стоит глава Кремля, уверены и некоторые западные политики. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок провела параллели между крушением самолета Пригожина и несчастными случаями, происходившими с другими критиками Путина.

«До сих пор неясно, что именно произошло, потому что, конечно, мы не можем доверять официальным заявлениям России. Что мы знаем, так это то, что на протяжении как минимум полутора лет Кремль неоднократно лгал нам. Неслучайно мир сейчас внимательно наблюдает за Кремлем после того, как бывший союзник Путина, впавший в немилость, внезапно упал с неба через два месяца после того, как он предпринял попытку мятежа. Мы знаем эту модель путинской России: смерти и подозрительные самоубийства, дефенестрации, которые в конечном счете остаются нераскрытыми. Это подчеркивает тот факт, что диктаторская система власти, построенная на насилии, оперирует только насилием, внутренним и внешним. И это подчеркивает, почему это настолько важно, что последние полтора года мы не доверяем никаким заявлениям, фейковым новостям или обещаниям российского президента».

При этом в Польше уверены: возможное устранение Пригожина и высшего командного состава «Вагнера» лишь увеличивает риски провокаций со стороны группировки, которая с большой вероятностью полностью перейдет под контроль Кремля. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Группа «Вагнера» находится под руководством Путина. Пусть каждый ответит для себя на вопрос – будет ли угроза больше или меньше? Для меня это риторический вопрос. Группа «Вагнера», которая находится под непосредственным контролем Путина и его людей, будет использоваться больше, чем раньше, или, по крайней мере, в той же степени, что и до сих пор как инструмент провокаций, шантажа, нападений и всех видов действий по срыву политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Беларусью».

При этом аналитиков больше интересует, как вероятная гибель Пригожина отразится на позициях Москвы в Африке. На фоне жестких международных экономических санкций и политической изоляции из-за вторжения в Украину Кремль старается укрепить свое влияние в африканских странах. И ЧВК «Вагнер» играла важную роль в продвижении интересов Москвы в этом регионе.

Пригожинские наемники активно действовали в Ливии, Судане, Мали, ЦАР, Мозамбике, Буркина Фасо и Нигере. Причем, по данным западных разведок, имели прямое отношение к серии выгодных Москве революций и переворотов. Более того, согласно информации спецслужб, «Вагнер» контролирует большинство маршрутов африканских беженцев в Европу.

Все это, по мнению аналитиков, делало ЧВК Пригожина мощным рычагом в африканской политике Москвы, но его вероятная смерть может смешать карты Кремля. Сможет ли Владимир Путин найти новый формат взаимодействия с неуправляемыми наемниками и захотят ли сами «вагнеровцы» остаться в распоряжении Кремля? А если нет, то как Россия собирается зацепиться за Африку? Эти вопросы пока остаются без ответов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях