Судьбу 6 застрявших на грузино-российской границе украинцев решат в Киеве

МИД Грузии отреагировал сообщение о гражданах Украины, находящихся в буферной зоне на Верхнем Ларсе. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что оповестили о происходящем временного поверенного в делах Украины в Грузии Александра Шульгу:

«Временный представитель Украины поблагодарил грузинскую сторону за предоставленную информацию и сотрудничество. По его словам, у лиц находящихся у границы Грузии, отбывавших наказание в местах лишения свободы, есть внутренние паспорта Украины, однако необходимо их идентифицировать и получить разрешения в соответствующих органах Украины, что требует дополнительного времени. Как отметил дипломат, он проинформирует столицу об этом факте и будет ждать их указаний», - говорится в сообщении МИД Грузии.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не впустили на территорию Грузии шестерых украинцев, хотя все планировали проехать через Грузию транзитом. Пятеро из шести - это бывшие заключенные из Херсонской области, которых российские силовики при отступлении вывезли в Россию досиживать сроки. И еще один - украинец, который въехал в Россию и попал в фильтрационный лагерь, а теперь освободился и пытается покинуть страну, пишет агентство «Новости-Грузия».