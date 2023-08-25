Кремль отрицает любую причастность к вероятной гибели Евгения Пригожина. Вслед за Владимиром Путиным, выразившим соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметившим вклад основателя ЧВК «Вагнер» в войну с Украиной, его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ложью любые предположения о возможной мести со стороны российского руководства за военный мятеж. При этом в Пентагоне не подтверждают версию о том, что самолет Пригожина мог быть сбит зенитной ракетой.

Владимир Путин не имеет никакого отношения к смерти Евгения Пригожина – так в Кремле отреагировали на заявления некоторых западных политиков и комментаторов, связавших крушение самолета, на котором, вероятно, находился сам основатель ЧВК «Вагнер» и его ближайшие соратники, с мятежом двухмесячной давности и возможной местью главы Кремля за подмоченный авторитет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные предположения ложью:

«Смотрите: сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная».

Гибель Пригожина до сих пор официально не подтверждена. Росавиация сообщала, что он значился в списках пассажиров разбившегося 23 августа бизнес-джета. Предложив журналистам «основываться на фактах», Песков констатировал, что этих «фактов пока немного»:

«Фактов пока не так много, потому что их необходимо установить в ходе следственных действий, которые происходят в данный момент. Вчера, говоря об этой теме, президент сказал, что ждет результатов расследования, которое завершится в ближайшее время, и мы узнаем подробности. Если вы внимательно слушали вчерашнее заявление президента России, то он сказал, что все необходимые анализы, в том числе генетические, будут проведены. Официальные результаты, как только они будут готовы к публикации, будут опубликованы».

Накануне соболезнования в связи с предполагаемой гибелью Евгения Пригожина выразил сам Владимир Путин, назвав бизнесмена «талантливым человеком» и «талантливым бизнесменом», с которым он был знаком с 1990-х годов. О мятеже Путин не вспоминал, но отметил вклад бизнесмена в российское вторжение в Украину:

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен».

Примечательно, что сам Пригожин ранее утверждал, что познакомился с Путиным в начале 2000-х, когда тот приезжал к нему в ресторан New Island. Что касается того, посетит ли Путин похороны основателя ЧВК «Вагнер», Песков ответил уклончиво:

«Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас нет никаких дат похорон и так далее. Единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график».

Интересно, что вслед за Путиным о своем «хорошем отношении» к основателю ЧВК «Вагнер» поспешили заявить и его недавние критики. Так, Рамзан Кадыров разразился панегириком в адрес Пригожина, с которым его, по словам главы Чечни, «многое связывало» и с которым ему «приходилось часто решать самые сложные задачи». В своем телеграм-канале Кадыров назвал Пригожина «важной персоной государственного масштаба» с «железным характером» и «желанием добиться своего здесь и сейчас»:

«Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас. Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства».

При этом полной уверенности в том, что на борту разбившегося самолета находились непосредственно основатель и командир «Вагнера», все еще нет. Британская разведка отмечает, что бизнесмен соблюдал исключительные меры безопасности, и указывает на то, что и у Евгения Пригожина, и у Дмитрия Уткина были «двойники» – граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество и получали паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, чем помогали руководству ЧВК скрывать свои передвижения. Тем не менее, по словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, шанс того, что основатель «Вагнера» избежал смерти, весьма невелик:

«Ну, наша разведка предполагает, что Пригожин, скорее всего, находился в самолете. Мы, очевидно, очень внимательно следим за ситуацией, работаем с нашими союзниками, чтобы установить, что произошло».

В Лондоне считают, что гибель Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на «Вагнер», так как вместе с основателем ЧВК в самолете, судя по спискам пассажиров, находились также главный командир военных подразделений Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов.

В Вашингтоне также склоняются к тому, что Пригожин погиб. При этом,

по словам представителя Пентагона генерала Пэта Райдера, у американских военных на данный момент нет никакой информации, указывающей на то, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух»:

«Я знаю, что эта тема вызывает большой интерес. Скажу сразу – прежде всего, по нашей первоначальной оценке, вполне вероятно, что Пригожин был убит. Мы продолжаем оценивать ситуацию. На данный момент у нас нет никакой информации, которая могла бы подтвердить сообщения в прессе о том, что самолет был сбит какой-то ракетой класса «земля-воздух». Мы считаем эту информацию неточной».

Аналитики из американского Института изучения войны, со своей стороны, предполагают, что ЧВК «Вагнер» после смерти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, скорее всего, больше не будет существовать как независимая структура. На данный момент неизвестно, намерен ли Кремль полностью распустить «Вагнер» или захочет создать из него небольшую организацию, полностью подчиненную российскому Минобороны. Но восстановление «Вагнера» как квазинезависимой организации под новым лояльным Кремлю командиром маловероятно, отмечают эксперты.

«Готовность Путина публично убить руководство «Вагнера», вероятно, побудит командиров «Вагнера» воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина», – говорится в отчете Института изучения войны.

При этом эксперты отмечают, что если гибель основателя ЧВК, прямо бросившего вызов российскому президенту, «вагнеровцы» еще могут принять, то недовольство смертью Уткина, никогда не светившегося в медийном поле и не делавшего политических заявлений, может стать камнем преткновения в будущих конфликтах между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками «Вагнера».

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