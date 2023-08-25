Из цхинвальской тюрьмы освободили двоих граждан Грузии

По информации СГБ Грузии, двоих граждан Грузии, которые находились в заключении с декабря 2021 года, освободили из цхинвальской тюрьмы. Это Мамука Чхиквадзе и Кахабер Натадзе.

Бывший военный Мамука Чхиквадзе был задержан 12 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм. Чхиквадзе приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, затем срок был сокращен до 3 лет и 8 месяцев.

Кахабера Натадзе задержали у разделительной линии в Ахалгорском районе в декабре 2021 года.

Югоосетинские власти информацию об освобождении грузинских граждан пока не комментировали.