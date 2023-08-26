Спикер абхазского парламента принял делегацию Госдумы РФ

Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Лаша Ашуба встретился с заместителем председателя Госдумы РФ Петром Толстым и депутатом Госдумы Отаром Аршба, прибывшими в Сухуми на празднование 15-летия признания Россией независимости республики. Во встрече также участвовали вице-спикер Астамур Аршба, депутаты Левон Галустян и Астамур Герхелия, руководитель аппарата парламента Вадим Бжания.

Спикер приветствовал гостей и отметил, что сегодняшняя дата очень важна для народов Абхазии и России: «26 августа 2008 года - один из самых ярких дней в новейшей истории нашей страны. Он наполнен незабываемыми эмоциями, энергией и общей радостью всех граждан Абхазии», – сказал Ашуба.

Он выразил благодарность президенту Владимиру Путину и народу России за отношение к абхазскому народу. Спикер подчеркнул, что «после прихода к власти Владимира Путина сразу стали ощущаться позитивные изменения в отношении России к Абхазии, была снята экономическая блокада, которая длилась достаточно длительный период времени», пишет информагентство «Апсныпресс».

По словам депутата Госдумы Отари Аршба, «праздники всегда удавались на славу в Абхазии, но после праздников наступали будни». «Есть много вопросов, которые исключительно в компетенции парламента Абхазии. Я выражу надежду на то, что вы справитесь в рамках своих компетенций со всеми этими вопросами. Многие в России надеются именно на ваш состав, уверен, у вас все получится», – сказал Аршба.