Спикер абхазского парламента принял делегацию Госдумы РФ

Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Лаша Ашуба встретился с заместителем председателя Госдумы РФ Петром Толстым и депутатом Госдумы Отаром Аршба, прибывшими в Сухуми на празднование 15-летия признания Россией независимости республики. Во встрече также участвовали вице-спикер Астамур Аршба, депутаты Левон Галустян и Астамур Герхелия, руководитель аппарата парламента Вадим Бжания.
Спикер приветствовал гостей и отметил, что сегодняшняя дата очень важна для народов Абхазии и России: «26 августа 2008 года - один из самых ярких дней в новейшей истории нашей страны. Он наполнен незабываемыми эмоциями, энергией и общей радостью всех граждан Абхазии», – сказал Ашуба.
Он выразил благодарность президенту Владимиру Путину и народу России за отношение к абхазскому народу. Спикер подчеркнул, что «после прихода к власти Владимира Путина сразу стали ощущаться позитивные изменения в отношении России к Абхазии, была снята экономическая блокада, которая длилась достаточно длительный период времени», пишет информагентство «Апсныпресс».
По словам депутата Госдумы Отари Аршба, «праздники всегда удавались на славу в Абхазии, но после праздников наступали будни». «Есть много вопросов, которые исключительно в компетенции парламента Абхазии. Я выражу надежду на то, что вы справитесь в рамках своих компетенций со всеми этими вопросами. Многие в России надеются именно на ваш состав, уверен, у вас все получится», – сказал Аршба.
- 26 августа в Абхазии отмечают 15-летие признания независимости республики Российской Федерацией. 26 августа 2008 года указом президента Дмитрия Медведева Российская Федерация официально признала Абхазию и Южную Осетию. Ежегодно, в этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия.
- 9 сентября 2008 года в Москве было объявлено об установлении дипломатических отношений между Россией и Абхазией, а 14 сентября в абхазскую столицу с официальным визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе визита Лаврова был решен вопрос об учреждении посольств России в Абхазии. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Абхазией был подписан 17 сентября 2008 года в Москве.
- Признание независимости Абхазии Россией повлекло череду признаний другими странами. 5 сентября 2008 г. второй страной, которая признала Абхазию, стала Республика Никарагуа. Год спустя, 10 сентября 2009 г. Абхазия была официально признана Боливарианской Республикой Венесуэла, 15 декабря 2009 г. – Республикой Науру, 23 мая 2011 г. – Республикой Вануату, а 18 сентября 2011 – Республикой Тувалу.
Форум