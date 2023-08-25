26 августа в Абхазии – праздничный День международного признания республики. 15 лет назад предыдущий президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.

Так совпало, что в нынешнем году в Абхазии отмечают, причем почти одновременно, две круглые праздничные важнейшие даты новейшей истории республики. Как раз вчера вице-президент Бадра Гунба провел очередное совещание с главами районных и городских администраций в связи с подготовкой к празднованию 30-летия Победы и Независимости, которое предстоит 30 сентября, и 15-летия международного признания независимости.

Таким образом, все тридцатилетие независимого существования республики можно разделить на две равные части. Сперва она выживала в качестве, по сути, международного изгоя, налаживая отношения только с такими же Приднестровьем и Южной Осетией, а во второй половине тридцатилетия ее после РФ признал еще ряд стран – членов ООН. Конечно, их значительно меньше, чем признавших провозгласившую независимость в том же 2008 году Республику Косово, но в Абхазии не раз звучала такая мысль: при всем уважении к последовавшим за Россией государствам надо сказать, что значение ее признания – ближайшего соседа Абхазии, мировой державы, крупнейшего на планете по территории государства – во многом превосходит суммарное значение их признаний вместе взятых.

Сегодня я поговорил о предстоящей юбилейной дате и значении этого события для Абхазии с общественным активистом Нугзаром Агрба. Тот сказал:

«Это был вполне справедливый акт со стороны России. Грузины нам помогают в решении наших политических задач. Вот не было бы 08.08.08. – агрессии Грузии – возможно, нас Россия еще долго не признала бы. Я думаю, что тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев принял единственное решение. Ответственный, решительный, смелый шаг».

Очень многие жители Абхазии запомнили телевизионную картинку, как Медведев в три часа дня 26 августа, стоя, зачитывает свои указы. Но надо сказать, что это было отнюдь не единоличное его решение. Днем ранее, 25 августа 2008 года, на заседании Госдумы все 447 присутствовавших депутата проголосовали за признание независимости двух республик.

Поговорили мы с Нугзаром Агрба и о недавней статье Дмитрия Медведева в «Аргументах и Фактах», которая вызвала болезненную реакцию в абхазском обществе следующими словами: «В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, «если на то возникнут веские причины».

Агрба заговорил сам:

«Немножко насторожило это высказывание Дмитрия Анатольевич… Но отрадно, что наша власть отреагировала в лице министра иностранных дел и в лице Сергея Мироновича Шамба, секретаря Совета безопасности. Нормальная, адекватная реакция была. И реакция общественно-политических деятелей.

– Ну, коль мы уже коснулись этой темы… Обычно они синхронно выступали – общественность, оппозиция и власть в Абхазии, когда некоторые российские политики высказывались таким образом. А сейчас наступила какая-то пауза со стороны власти, я имею в виду МИД. Пауза затянусь и дала повод оппонентам власти…

– Да, создалось впечатление, что общественность и политические силы подтолкнули власть своими заявлениями. Ну, я думаю, что ничего тут такого нет. Реакция была немного замедленной. Но это серьезно все-таки. Серьезное заявление надо было сделать. Не спеша, не подпортив российско-абхазских отношений. После этих заявлений российская сторона какие-то выводы будет делать».

А сегодня в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева, намеченная, насколько мне известно из московского источника, давно. И, судя по информационным сообщениям, тему, из-за которой в Абхазии поднялась целая протестная буря, стороны на встрече деликатно обошли.

Создается впечатление, что российские политики разного ранга, рассуждающие о возможности вхождения Абхазии в состав России, не знают, что обсуждение этой темы запрещено абхазской Конституцией. Больше того, похоже, что часть из них считают, что жители Абхазии мечтают об этом. Вот какой случай привел позавчера на круглом столе в сухумском деловом центре «Эверест» советник руководителя «Дома Москвы» в столице Абхазии Борис Накопия:

«Уже 30 лет Абхазия живет в независимом статусе. 15 лет прошло, как Россия признала ее. Но сейчас вспоминаю такой штрих. Такой был ныне уже покойный Квицинский Юлий Александрович, первый заместитель председателя международного комитета Госдумы. И вот, помню, когда я там работал, он во время перерыва интересовался у меня, не готовы ли в Абхазии написать обращение о вхождении в состав России. Я говорю: как, полгода назад Россия признала независимость Абхазии, каким образом, как это так?..»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях