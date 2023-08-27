Автора проекта «Экскурсии по Грузии» Алексея Мухранова не пустили в Грузию

Автора проекта «Экскурсии по Грузии» (TravelGeorgia) не пустили в Грузию. Об этом писатель и путешественник Алексей Мухранов написал Facebook. Как отмечается на сайте, он весь 2023 год находился на территории страны. Однако, выехав из нее в Армению, Мухранова не пропустили обратно, передает SOVA.

По словам Мухранова, когда он выезжал из Грузии, «девушка на КПП что-то долго проверяла, а только минут через 10 выдала паспорт». На обратном пути в паспорт поставили штамп, его протянули и «вдруг она что-то на мониторе увидела и - назад».

Писателю пришлось ночевать буквально под открытым небом.

«Хотел взять с собой палатку и спальник. И кофе с сахаром. На всякий случай. Но не взял. Теперь придется лежать в степи, глядя в звездное небо. Впрочем, в августе не страшно», - пишет Алексей Мухранов.

Алексей Мухранов взялся за проект «Экскурсии по Грузии» в 2010 году.

«В 2010 году, еще в эпоху Саакашвили я взялся за Грузию из тех соображений, что пока никто ничего всерьез про эту страну не писал. Тогда это был совершенно неизученный регион. Некоторое количество местных энтузиастов были изолированы от внешнего мира языковым барьером. В Грузии я прожил август 2010 года, потом апрель-сентябрь 2011 года, потом июнь-сентябрь 2013 года, май-сентябрь 2014, лето 2015, июнь-декабрь 2016, а так же январь, июнь-ноябрь 2017, 2018, 2019 года, случайно оказался вне страны в 2020 ковидном году, и снова жил тут в 2021 и 2022», - поясняет писатель и путешественник.

С начала войны в Украине на территорию Грузии в разное время без объяснения причин не были допущены российские оппозиционеры, писатели, журналисты, активисты, осуждающие действия Кремля.