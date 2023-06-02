Известному российскому писателю и публицисту Виктору Шендеровичу отказали во въезде в Грузию. Правящая партия не видит в этом никаких политических причин, правоохранительные органы хранят молчание, а оппозиция утверждает: Тбилиси последовательно выполняет все указания Москвы по недопущению на территорию Грузии оппонентов Кремля. При этом сам Шендерович видит в этом открытое признание властей Грузии в том, что сегодня о независимой политике Тбилиси говорить не приходится.

Писателя и публициста Виктора Шендеровича не впустили в Грузию, где на 2 и 4 июня у него были запланированы концерты. Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Сам писатель ограничился комментарием на своей страничке в социальной сети Facebook, где выразил сожаление в связи с вынужденной отменой мероприятий и прозрачно намекнул на то, что правительство Грузии явно свернуло с евроатлантического курса:

«Назвать Грузию при Иванишвили путинской провинцией я не рискну, но работа в этом направлении ведется, не правда ли? …В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортаций, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди – «Я грузин»… Как выясняется уже из моей депортации (из Тбилиси), – грузин я все-таки недостаточный. Смешно получилось».

Правоохранительные органы Грузии на запрос «Эха Кавказа» о причинах недопуска Шендеровича на территорию страны на момент написания материала не ответили.

В «Грузинской мечте» же дали понять: подобные решения принимаются непосредственно сотрудниками пограничных служб, и политической подоплеки в этой процедуре искать не стоит. Более того, представитель партии власти Рати Ионатамишвили упрекнул оппонентов в том, что совсем недавно они протестовали против въезда в страну, как он выразился, «критиков Путина», имея в виду скандал с дочерью и зятем российского министра иностранных дел Сергея Лаврова:

«Кого конкретно пустить или не пустить – решают непосредственно на границе компетентные органы, с моей стороны говорить об этом будет безответственно. Что касается тех, кто видит в этом какую-то подоплеку, то буквально недавно эти же люди проявляли неприкрытую агрессию в отношении тех, кто открыто высказывал антипутинскую позицию и выступал в поддержку Украины».

В оппозиции же видят в отказе Шендеровичу въехать на территорию страны яркий пример уже практически нескрываемой политики грузинского руководства, направленной на сближение с Москвой. По словам лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта» открыто игнорирует запросы грузинского общества:

«Стыдно, что в страну, для которой главным врагом является Россия, не пускают оппонентов Путина. Наоборот, защищаются интересы Кремля. Это тяжелая реальность. И в случае Шендеровича – это четкий показатель той разницы, которая есть между грузинским обществом и "Грузинской мечтой"».

Аргументы «Грузинской мечты» относительно скандала с дочерью Лаврова и тем, что «эти люди являются оппонентами Путина», в гражданском секторе называют «особым прочтением» представителей партии власти произведения грузинского писателя Важа Пшавела «Гость и хозяин», отсылку к которому делал председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе, упрекавший протестовавших в нарушении законов гостеприимства.

Историк Лаша Бакрадзе считает ситуацию с Шендеровичем печальным результатом политики нераздражения Москвы, которую взяла на вооружение «Грузинская мечта»:

«Так называемая политика нераздражения Москвы привела к странным результатам, когда тех людей, которые реально критикуют Путина, критикуют сегодняшнюю российскую политику, которые годами приезжали в Грузию, вдруг перестают пускать, а других, к примеру, дочь Лаврова, спокойно пропускают».

Что же касается непосредственного отказа во въезде в Грузию, то в эксклюзивном интервью изданию SOVA Шендерович поделился впечатлениями от диалога с пограничниками и предположил, что подобные инциденты – наглядное проявление того, что нынешняя имперская политика России терпит крах из-за войны в Украине, и Москва пытается хоть как-то отыгрываться на своих оппонентах. Но то, что Грузия идет на поводу у Кремля, – вполне отчетливо демонстрирует, что влияние Владимира Путина на грузинское руководство достаточно сильно:

«Мне выдали бумагу, ну, такая бумага официальная, где в графе «причина отказа» стояла галочка «другие причины». Какие-то другие причины. Это очень трогательно, и, мне кажется, каминг-аут. Потому что ни одной из причин, по которым можно человека с каким-то внятным основанием не пустить, у меня не было. Все в порядке с документами, не преступник, не наркоторговец, не судимый. В чем дело? – «другие причины». Мне кажется, что вот эта галочка в боксе «другие причины» – это, в общем, довольно внятное признание».

После того, как Шендеровичу отказали во въезде в Грузию, писатель опубликовал у себя на станице в Facebook большой текст, где подробно объяснил свою позицию в отношении российской власти, войны в Украине и высказываний, за которые ему был запрещен въезд в ту же Украину. По словам Шендеровича, он последовательно придерживается антипутинской позиции и менять ее не намерен.

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