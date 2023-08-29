РФ делает все возможное для признания Китаем и Индией Абхазии и ЮО – Карасин

Россия делает все возможное для того, чтобы другие страны, в том числе Китай и Индия, «продвигались в сторону признания» Южной Осетии и Абхазии, заявил в Цхинвали председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин посетил самопровозглашенную республику Южная Осетия для участия в мероприятиях, посвященных 15-летию признания её Российской Федерацией. В состав делегации также вошли члены Совфеда Сергей Цеков, Крым Казаноков и Ольга Ковитиди. Сенаторы провели встречи с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым, спикером югоосетинского парламента Аланом Алборовым, председателем комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зазой Дриаевым.

Карасин отметил, что между Россией и Южной Осетией за минувшие годы «сложились по‑настоящему братские отношения, которые активно развиваются во всех областях на основе принципов союзничества и интеграции».

«Россия оказывала и будет оказывать Южной Осетии всестороннюю поддержку в государственном строительстве, обеспечении безопасности, развитии экономики и социальной сферы», – сказал он.

Китай и Индия признают территориальную целостность Грузии. В конце июля Грузия и КНР опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. В нем стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран.