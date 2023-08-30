Зурабишвили хотела посетить Украину, но правительство Грузии ей отказало

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала посетить Украину с рабочим визитом 22-24 августа, однако не получила одобрения грузинского правительства. Об этом стало известно из заявления администрации правительства.

Ранее о конкретных планах Зурабишвили посетить Украину не сообщалось. В июне президент Грузии заявляла, что не посещала Украину с начала полномасштабного российского вторжения из-за отсутствия приглашения со стороны своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Отношения между Тбилиси и Киевом осложнились после начала войны в Украине. Из-за решения премьера Грузии Ираклия Гарибашвили не вводить санкции против России Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Украины.

В начале июля текущего года, по решению Зеленского, посол Грузии в Украине вернулся в Тбилиси для решения вопроса о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Грузинские власти решение назвали оскорбительным и заявили, что консультаций по этому вопросу не будет, а посол не вернется в Киев.

Кроме Украины, правительство отказало президенту Грузии в посещении Германии, Швейцарии, Польши, Бельгии, Дании, ОАЭ, Болгарии, Чехии и Израиля. Несмотря на решение правительства, президент Грузии планирует посетить Германию 31 августа. В правящей партии её обвинили в нарушении Конституции.