Германия включила Грузию и Молдову в список безопасных стран, передает Reuters. Кабинет министров поддержал законопроект, представленный главой МВД Германии Нэнси Фезер.

Это поможет Германии быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию: заявления просителей убежища из этих стран будут рассматриваться в ускоренном порядке, что приведет к быстрой депортации людей, которым отказано в предоставлении убежища.

По словам министра, обе страны являются безопасными, поскольку в них нет «страха государственного преследования и государство защищает своих граждан».

Согласно данным МВД, в 2022 году и первой половине 2023 года было отклонено 99,9% заявлений из обеих стран. В прошлом году убежище в Германии попросили 8865 граждан Грузии и 5218 граждан Молдовы, пишет SOVA.

Правозащитная организация Pro Asyl раскритиковала действия правительства в отношении Грузии и Молдовы, заявив, что оно игнорирует оккупацию Россией территорий этих стран. Правозащитники также указали на нарушение верховенства закона и прав ЛГБТИК+ в Грузии, на проблему свободы прессы в Молдове.

Отметим, что в июне текущего года Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран.