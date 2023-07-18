Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. Что это значит

С 10 июля текущего года Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран-партнеров. Обновленный список опубликован на сайте Генерального Комиссариата по делам беженцев и лиц без гражданства. В него теперь включены лишь Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово, Сербия, Черногория и Индия.

«Чтобы определить, безопасна ли страна, учитываются правовая ситуация, применение закона и общие политические условия в стране», – сказано в сообщении.

Бельгия внесла Грузию в список безопасных стран в 2016 году. В ходе визита в Тбилиси в 2022 году государственный секретарь Королевства Бельгия по вопросам убежища и миграции Николь де Мур говорила, что число граждан Грузии, ищущих убежища в Бельгии, значительно увеличилось. Но лишь малая часть заявок удовлетворялась из-за того, что Грузия находилась в списке безопасных стран.

Отметим, что в 2022 году к Бельгии с просьбой о предоставлении убежища обратились 1026 граждан Грузии, в январе-июне текущего года – 409.

Теперь заявки граждан Грузии будут, предположительно, рассматриваться более пристально. Решения будут приниматься при участии Комиссара по делам беженцев и лиц без гражданства.

Почему Бельгия приняла такое решение?

Действующая в Брюсселе организация Promote Georgia объясняет этот шаг бельгийских властей неспособностью правящей партии «Грузинская мечта» защитить права граждан Грузии и проводимой в этом направлении политикой.

В организации отмечают, что решение зрело в течение двух лет. Главная причина — события 5 июля 2021 года, а также поощренное премьером Грузии насилие и безнаказанность организаторов беспорядков.

Ранее решение Бельгии прокомментировала член оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили.

«Бельгия приняла такое решение, потому что нынешнее правительство Грузии не может обеспечить верховенство права в нашей стране, не может обеспечить защиту прав, предоставленных собственным гражданам, и поэтому Бельгия приняла решение предоставлять статус беженца гражданам Грузии в результате соответствующего обращения в упрощенном порядке как гражданам страны, где собственное правительство не может их защитить», – сказала она.

Самадашвили считает, примеру Бельгии могут последовать другие страны.

«Не исключено, что какая-либо из них поставит на повестку дня вопрос о механизме приостановления безвизового режима между Грузией и ЕС. Пророссийское правительство нашей страны делает все, чтобы окончательно вывести Грузию с европейской орбиты, из европейского пространства», – отметила Самадашвили (цитата по изданию JAM News).

Вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский считает, что «решение Бельгии в некоторой степени связано с недавними мелкомасштабными столкновениями, но в то же время оно носит политический характер».

«Плохо, что это доставляет радость некоторой части оппозиции, и я думаю, что их работа в этом направлении интенсивно продолжается, чтобы каким-то образом донести негативную информацию до Европы. Однако факты показывают, что Грузия остается туристическим центром и является безопасной страной. Довольно большая команда работает над тем, чтобы как-то ограничить безвизовое передвижение граждан Грузии в Европу, эта другая тема, но она многое раскрыла в нашей повседневной жизни и еще раз доказала, что у Грузии гораздо больше внутренних врагов, чем противников во внешнем формате и пространстве», – сказал он.

Визит в Брюссель

На фоне сообщения о том, что Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран, в Брюссель отправился глава грузинского внешнеполитического ведомства.

Илья Дарчиашвили 18-19 июля проведет встречи с высокопоставленными представителями институтов ЕС, в том числе с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархейи и главой директората ЕС по вопросам соседства и расширения Гертом-Яном Купманом.

«Основной акцент будет сделан на вопросе предоставления Грузии статуса кандидата к концу года, а также на прогрессе, достигнутом страной в реализации 12 приоритетов, определенных Европейской комиссией. В этом контексте внимание будет уделено устному отчету Еврокомиссии по заявке Грузии на членство в ЕС, который отражает прогресс Грузии в различных направлениях, а также аналитическому отчету, опубликованному Европейской комиссией в феврале, в котором положительно оцениваются усилия и прогресс Грузии в контексте законодательной сближение с ЕС», – заявили в МИД Грузии.

Напомним, что страны Евросоюза до конца года примут решение о возможном предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.