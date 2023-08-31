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Мать убитой Натии Бахтадзе требует допросить родственников Айнара Цвижба

Мать жительницы Гали Натии Бахтадзе, убитой 28 июля текущего года, опубликовала открытое письмо на имя президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, главы МВД Роберта Киута, депутата Тимура Шергелия и омбудсмена Анас Кишмария.

Напомним, что по подозрению в убийстве Натии Бахтадзе был задержан Айнар Цвижба. Он признался в убийстве и заявил, что утопил тело девушки третьей Перепадной ГЭС на реке Ингури. Однако поиски тела Натии Бахтадзе оказались безрезультатными.

«Вот уже больше месяца прошло с убийства моей дочери и тело Натии до сих пор не найдено. Я не верю, что тело моей дочери там, где её ищут. Родственники убийцы знают всё. Я уверена: именно они помогли ему избавиться от трупа. Прошу вас задержать и опросить родственников Айнара Цвижба, ведь он признался ,что позвонил своему отцу и сообщил, что совершил убийство. Во время аффекта он один не мог спрятать труп – помогли родственники, чтобы скрыть преступление. Они решили спрятать труп и закопали где-то в лесу, надеясь на то,что могут отмазаться от преступления. Прошу вас найти тело моей дочери», – сказано в обращении Иамзе Агумава.

Адресаты обращения позицию матери Натии Бахтадзе пока не комментировали.

Часть 1 статьи 99 Уголовного Кодекса (умышленное убийство), по которой возбуждено дело против Айнара Цвижба, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет.

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