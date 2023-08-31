Карабахский лидер Араик Арутюнян подает в отставку

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян завтра, 1 сентября представит Национальному собранию заявление об отставке с поста президента. Об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.



Он отметил, что решение окончательное и он принял его два дня назад, принимая во внимание свое взаимодействие в последние недели со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью.

«Это взвешенное решение, принятое исключительно мной на основании имеющихся у меня данных и результатов анализов», — написал Арутюнян.

На днях, обращаясь к протестующим, собравшимся на площади Возрождения в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди), Араик Арутюнян сказал, что во время совещания они до поздней ночи обсуждали и вопрос его пребывания на должности президента.

«Несколько дней назад я хотел подать в отставку», — сообщил он, пояснив, что вопрос будет решен в ближайшие дни и если нужно, он подаст в отставку и выйдет на позиции в рядах ополчения.

Араик Арутюнян был избран на должность президента 14 апреля 2020 года. До этого занимал пост государственного министра.

Сегодня Арутюнян также сообщил об увольнении государственного министра Нагорного Карабаха Гургена Нерсисяна. На эту должность назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян, передает Радио Азатутюн.



«Выбирая Самвела Шахраманяна, я учитывал его принципиальность, гибкость, опыт работы на различных ответственных должностях и накопленные знания, которые напрямую касаются как национальной безопасности, так и государственного управления», – написал на своей странице в Facebook Арутюнян.