Все беды на свете – от сектантов

В широком смысле сектанты – это обычные, наши с вами рядовые сограждане, их может быть очень много, настолько много, что они влияют на результаты выборов, никоим боком не принадлежат ни к какому меньшинству, но, по сути, являются сектантами. Упертыми, с ограниченным мировоззрением, четко делящими общество на своих и чужих, готовыми съесть заживо чужака. А главное – никогда, ни при каких обстоятельствах и ни за что не свете не признающими, что оппонент иногда все-таки может быть прав. В их сектантской идеологии не существует противника, есть только враг, любое согласие с которым является надругательством над здравым смыслом.

Сегодня Грузией руководят люди с сектантским мышлением, считающие оппозицию олицетворением абсолютного зла

Сегодня Грузией руководят люди с сектантским мышлением, считающие оппозицию олицетворением абсолютного зла, а ее сторонников – сатанистами, ЛГБТ-активистами, садистами и прочими нехорошими людьми.

Они были сектантами еще в период нахождения в оппозиции – когда в штыки встречали любое, даже самое правильное решение власти, и обвиняли собственное государство в начале войны в августе 2008 года. Кстати, даже сейчас, уже более 10 лет находясь во власти, на фоне ничем не спровоцированного российского вторжения в Украину они продолжают утверждать, что войны 2008 года можно было избежать.

С этим все ясно, однако проблема в том, что «мечтатели» – не единственная агрессивная, драчливая и настроенная на конфронтацию секта. Есть и та, что на противоположном полюсе: у них другие объекты ненависти, другие враги и другие кумиры – но голова на плечах одна и та же. Оппозиционная секта ничем не отличается от правительственной. Радикальные сторонники Саакашвили – это такие же вредители, готовые идти против любых проявлений здравого смысла, если они связаны с противоположной стороной.

Вообще же, по жизни не бывает идеальных злодеев, которые всегда, во всем и на все 100% неправы. Любой, даже самый мерзкий подонок иногда в конкретном вопросе вполне может быть прав, и нормальный здравомыслящий человек должен быть готов это признать. Даже «Грузинская мечта» за 10 лет своего бездарного и позорного правления иногда все же была права, и ничего с этим не поделаешь, так мир устроен.

Но то – для здравомыслящих и нормальных, но не для сектантов. Прямо сейчас в социальных сетях мы в очередной раз можем наблюдать всплески сектантского духа радикал-мишистов, причем в той области, в которой это меньше всего можно было ожидать.

Один из представителей тбилисской мэрии упомянул нехорошими словами вездесущих уличных и базарных торговцев, заявив, что одной из причин засорения сточных коммуникаций является деятельность уличных торговцев. Мол, они засоряют каналы, часто даже хранят там свой инвентарь...

Для любого сторонника евроинтеграции в Грузии большинство торговцев – прямо-таки классовые враги. Но тут произошло то, что никак нельзя было игнорировать и пропустить мимо ушей: представитель власти обругал торговцев. И секта бросилась на их защиту

Что тут поднялось.... Вся секта бросилась на защиту торговцев. Тех самых торговцев, с которыми яростно боролся их лидер, Михаил Саакашвили, в период президентства. Он их гонял как мог, штрафовал, посылал против них полицию и сотрудников городских администраций. Торговки как могли противостояли попыткам убрать их с улиц, красочно падали в обморок, потом их окружали коллеги с истошными криками «Воды, воды»... Мише так и не удалось справиться с этой заразой, доставшейся в наследство от темных 90-х, но потеснить он их все же смог.

Уличные торговцы и базарники никогда не были союзниками Саакашвили и его партии – они их всегда ненавидели, всегда голосовали против них, всегда были и сейчас являются опорой пророссийских сил в Грузии – из-за их необразованности, отсутствия какой-либо квалификации в чем-либо, лени, показушной религиозности и склонности к теориям заговоров. По идее, для любого сторонника евроинтеграции в Грузии большинство торговцев – прямо-таки классовые враги. Но тут произошло то, что никак нельзя было игнорировать и пропустить мимо ушей: представитель власти обругал торговцев. И секта бросилась на их защиту.

Самое прекрасное, что можно было прочесть и услышать в социальных сетях от радикал-мишистов: «Что такого ужасного в уличной торговле в Тбилиси? Да она даже в Париже есть»...

Дальше – больше: «Я в Риме живу, у нас тут каждое утро город тонет в мусоре, но власти убирают улицы, поэтому стоки не засоряются, «В Барселоне тоже есть рынки, и там тоже грязь», «Лиссабон каждое утро тонет в горах мусора»... Наконец добрались до святого – до Скандинавии. Оказывается, Стокгольм тоже переполнен рынками и торгашами и тоже заполнен грязью и мусором... А вы думали, что шведы чистоплотные, да и вообще чисто не там, где подметают, а там, где не сорят? Как бы не так.

Вроде бы люди грамотные и образованные. Неглупые, объездившие весь мир. По идее, должны понимать, в чем разница. С одной стороны, парижско-стокгольмские фермерские рынки – компактные, не выходящие за свои пределы, к тому же работающие преимущественно в выходные. С другой – абсолютный хаос, грязь, антисанитария, а главное – масштабы бедствия. Наши рынки занимают не несколько сот квадратных метров, как в Европе, а целые километры, целые кварталы, полностью забитые неорганизованными уличными торговцами. Если и можно с чем-то сравнить, то не с Парижем и Стокгольмом, а скорее с Лагосом – тем, что в Нигерии.

Грузинская улично-рыночная торговля – это абсолютное зло, не имеющее никакого оправдания

Грузинская улично-рыночная торговля – это абсолютное зло, не имеющее никакого оправдания. Это настоящий позор Грузии, никак не связанный с бедностью – Грузия не настолько бедная страна, чтобы не иметь возможности привести торговлю в порядок, однако любые попытки что-либо изменить встречают яростное сопротивление, и власть, как правило, отступает.

Грамотные, образованные европейцы, сторонники партии Саакашвили, не могут этого не понимать. Не могут не осознавать, что сравнивать какой-нибудь очаровательный субботний рынок Анфан-Руж с тбилисской вокзальной площадью – это из той же оперы, что «войну в 2008 году можно было избежать», только, разумеется, рангом пониже.

Все они знают и все понимают. Но не могут совладать с собой. Это выше них. Это их естество – что бы ни сказал «мечтатель», с ним нельзя соглашаться. И если для этого понадобится превратить Стокгольм в город, тонущий в нечистотах, – что ж, можно и так.

Я и говорю: все беды на свете – от сектантов.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях