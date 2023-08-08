День траура в годовщину августовской войны премьер-министр Ираклий Гарибашвили превратил в день публичного порицания и обвинения бывшего президента Михаила Саакашвили. Гарибашвили, как и другие лидеры «Грузинской мечты», выступая сегодня у братской могилы в Мухатгверди, заявил, что войны можно было избежать, если бы не «безответственная и предательская» политика Михаила Саакашвили.

«Я очень многое знаю такого, что не знаете вы и не знает наше общество. Не перебивайте меня, если не слушаете меня, уходите отсюда», – отбивался премьер-министр Ираклий Гарибашвили от журналистов, придя к братской могиле Мухатгверди с другими представителями правительства и лидерами «Грузинской мечты» почтить память погибших во время августовской войны. Ее, по его словам, можно было избежать, но тогдашний Главнокомандующий Михаил Саакашвили этого не сделал. Гарибашвили, впрочем, так и не поделился известными ему секретами, так и не поведал о своем знании тех событий, однако напомнил обществу факты, и без того запомнившиеся по неприятным для многих видеокадрам, как перед включением в эфир Би-би-си Саакашвили нервно треплет зубами галстук или же как его повалила охрана, когда, как сам Саакашвили утверждал, укрывала его в Гори во время очередного налета российских военных самолетов:

«Бывший Главнокомандующий проявил большую безответственность на фоне великого героизма и самопожертвования наших героических воинов. Много примеров героизма было явлено нашему народу и будущим поколениям. Тогда же мы видели самое позорное поведение бывшего Главнокомандующего. Вы помните, как он жевал галстук, убегал из-за звука самолета, падал, распластанный на земле, и пережил очень большой позор, который видели не только мы, но и весь мир», – сказал глава правительства, объяснив свое нежелание делиться неизвестными обществу подробностями заботой об интересах страны.

А вот «Нацдвижение» и Саакашвили, продолжил Гарибашвили, действовали против государства. 15 лет назад они сдали территории и продолжают это делать, стремясь открыть в стране второй фронт:

«Главный вопрос, который есть у нас, у общества – почему мы потеряли Кодорское ущелье без боя, без какого-либо сопротивления? Почему мы потеряли более 150 населенных пунктов?»

И Гарибашвили задается еще одним вопросом:

– Кого мне критиковать и осуждать, если не позорную, враждебную силу, которая управляла нашей страной, когда своей безрассудной политикой вернула российские войска в еще более крупных масштабах, – недоумевал Гарибашвили, имея в виду уход российских военных баз из Грузии в 2007-м.

– А как же Россия? – спросили журналисты:

– То, что Россия оккупант и агрессор, – это мы давно знали и знаем, весь мир знает, – ответил Гарибашвили и вкратце в этом контексте обозначил цель своего правительства:

– У нас разработана правильная мирная политика, которая должны привести нашу страну к деоккупации наших территорий и к окончательному объединению нашей страны. Миру, друзья, альтернативы нет. Мы должны вернуть наши территории мирным путем, с помощью нашей правильной, разумной, прагматичной политики. Я глубоко в это верю.

Выступившие после премьер-министра другие представители власти говорили о том же, но короче. Узкопартийными и антигосударственными интересами «Нацдвижения» объясняли они и дискуссию о том, когда следует отмечать начало войны – 7 или 8 августа.

Спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что, когда «Нацдвижение» и Саакашвили были у власти, они эту дату также отмечали 8 августа. Папуашвили обвинил «Нацдвижение» и в том, что Запад не так поддержал Грузию, как сейчас Украину:

«Власть Грузии не смогла тогда получить такую поддержку, которую сейчас получает украинская власть. Тогдашняя власть эту войну проиграла не только с военной точки зрения, но, к сожалению, и с точки зрения международной политики. Мы видим, какая поддержка сегодня у Украины и какая была у нас тогда».

Про то, что «много слов уже сказано о том, что если бы мир был тогда решительнее, в 2008-м году, то многое было бы иначе», – говорит в своем видеообращении, приуроченном к годовщине августовской войны, украинский президент Владимир Зеленский. И, как заметили оппоненты «Грузинской мечты», днем российской агрессии он называет 7-е августа, а его солидарность и пожелания победы грузинскому народу, ради которого он даже заговорил на грузинском, звучат более искренне и дружественнее, чем заявления представителей грузинских властей в адрес Украины:

«Уже тогда Россия должна была понять, что за агрессию больше платит именно агрессор, и точно должна понять это сейчас. Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение российских агрессивных аппетитов, не только спасет другие народы от того, что переживаем мы – и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию. Украинцы солидарны с народом Грузии. Я благодарю всех граждан Грузии, которые вместе с нами защищают свободу, особенно тем, кто бьется в составе Сил обороны и безопасности Украины. Свобода победит, Грузия победит, Украина победит!» – завершил свое обращение президент Зеленский на грузинском.

В оппозиции обратили внимание и на то, что российский сенатор Григорий Карасин в связи с годовщиной войны успел похвалить «Грузинскую мечту» за «прагматичную политику». Депутат Паата Манджгаладзе из «Стратегии Агмашенебели» (эта партия на предстоящих выборах в 2024-м выступает вместе с «Нацдвижением») обратил внимание и на другое:

«Гарибашвили поливал грязью бывшую власть, потому что считает Саакашвили и сейчас своим оппонентом, и ни единым словом не упомянул о российской агрессии. И ничего не сказал о том, что договор о прекращении огня от 12 августа (2008) не выполнен – российские войска должны были покинуть оккупированные территории Грузии. В то время, когда все западные партнеры еще вчера призвали Россию покинуть грузинские территории. Об этом ничего не сказал Гарибашвили. Это подтверждение того, что они фактически представляют оккупационный режим».

В другой части оппозиции недовольны тем, что все эти годы «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» продолжают полемизировать о дате начала войны, не затрагивая гораздо более важные вопросы. Говорит лидер партии «Для народа» Анна Долидзе:

«Споры о том, когда началась точно война – 7-го или 8-го, – для меня абсолютно позорны. Для нас важным должна быть память о том, что агрессию начала Россия, что эта агрессия историческая и продолжается более 200 лет, ее жертвами стали поколения наших военных, и она поглощает будущее».

Негодование по поводу сегодняшних оценок премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других лидеров «Грузинской мечты» разделяет конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения в правительстве правящей силы Паата Закареишвили. Да, он согласен с утверждением Гарибашвили, что войны можно было избежать, но сегодня для конфликтолога важнее другой вопрос: насколько уместно то, о чем сегодня говорится:

«К сожалению, оценка того, что произошло в 2008 году, свелась к разборкам, кто виноват в прошлом. А что делать сегодня и в будущем, об этом мало говорит нынешняя власть. Она должна этим заниматься. Лично для меня абсолютно неприемлемо на фоне войны в Украине говорить не о России, а об ответственности грузинской стороны в той войне, которая, да, однозначна. Я считаю, что этой войны можно было избежать в 2008-м, и тогда я вообще не знал о существовании Гарибашвили или Иванишвили в природе. Я говорил еще 2007-м о том, что будет война, а после 2008-го все время говорил, что ее можно было избежать. Но сегодня об этом говорить и валить, переносить ответственность на «Национальное движение», когда российская агрессия налицо, – это аморально! Потому я их не считаю политиками. Политика делается здесь, сегодня и сейчас. Что можно делать сегодня, об этом должен говорить Гарибашвили и не использовать все это в контексте предвыборной кампании, чтобы топить постоянно «Нацдвижение».

По мнению Закареишвили, будет еще время, когда подобное обсуждение будет уместно:

«Пройдет война, Россия будет побеждена. Украина победит, и тогда мы сможем разобраться, что с нами было в 2008 году. Честно, откровенно, иначе мы не сможем примириться ни с абхазами, ни с осетинами, это однозначно. Но сегодня об этом говорить – это абсолютно антигосударственная риторика».

И никакой деоккупации не будет, заключает Паата Закареишвили, пока «Грузинская мечта» будет в интересах сохранения власти вести такую политику.

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