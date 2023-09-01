Правящая партия, начав процедуру импичмента против президента Грузии Саломе Зурабишвили, подталкивает политиков к спекуляциям вокруг мнения о том, что «Грузинская мечта» обладает «информацией о возможности Конституционного суда найти в действиях главы госдарства нарушение основного закона страны». Такое мнение выразил конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

Если заключение будет отрицательным, то процедура импичмента прекращается

– На возбуждение вопроса об отстранении от должности в порядке импичмента президента Грузии на основании нарушения Конституции Грузии имеют право не менее 50 членов парламента. Вопрос передается в Конституционный суд (КС), который рассматривает его и представляет парламенту заключение в месячный срок. Если заключение будет отрицательным, то процедура импичмента прекращается. Если заключение КС будет положительным, то парламент должен начать обсуждение о нарушении президентом Конституции. Для этого выделяется двухнедельный срок, в течение которого парламент должен обсудить этот вопрос. Президент имеет право сам или через своего представителя защищать свою позицию, и в этот же срок может пройти голосование о прекращении полномочий президента. Для освобождения президента с должности необходимо минимум 100 голосов членов парламента. Если это количество голосов не будет собрано, процедура импичмента прекращается. Если будет собрано 100 и больше голосов, то президент освобождается от должности и в течение 45 дней должны пройти внеочередные выборы главы государства. Такова процедура.

– В случае внеочередных выборов, они пройдут путем прямого голосования, ведь новое правило избрания президента избирательной коллегией вступает в силу только после парламентских выборов 2024-го?

– Нет, эти выборы не будут прямыми. Это определяется избирательным кодексом, где сказано, что в случае внеочередных выборов президента, голосование проводит избирательная коллегия. Очередные президентские выборы должны состояться после парламентских выборов 2024 года, и тоже избирательной коллегией – позднее была добавлена статья в избирательный кодекс, которая гласит о том, что если до 2024 года проийдут внеочередные выборы, то эти выборы также проводит избирательная коллегия.

– По вашему мнению, президент нарушила Конституцию тем, что отправилась на встречи с европейскими лидерами без согласия правительства?

– По моему мнению, президент имеет право, даже без согласия правительства, выразить свое мнение публично в виде интервью, пресс-конференции, статьи или выступления по телевидению. Это – реализация свободы выражения. (Право на) свободу выражения имеете и вы, и я, и, естественно, президент. Поэтому, поскольку у президента есть право на свободу выражения, считаю абсолютно нелогичным запретить президенту выражать свое личное мнение относительно любого вопроса при встрече с главами других государств, даже не имея согласия правительства на это. Но, в таком случае, президент будет выступать не как представитель государства, и это ее мнение не будет позицией государственной власти Грузии, это будет личное мнение президента. И отнимать такое право у президента, я считаю, и будет нарушением конституции, а не тем, что президент нарушит конституцию выражением своего мнения. Поэтому, думаю, если президент во время этих встреч не будет в своей речи использовать конструкции, позволяющие сделать вывод, что она выражает мнение государства, что она выступает от имени власти, то, по моему мнению, президент останется в рамках Конституции. Это не будет нарушением конституции. Говорить сегодня о том, нарушила она Конституцию Грузии или нет, считаю преждевременным, мы должны услышать, что она будет говорить, как она будет представлять свое мнение (на встречах в Европе), и только после этого судить о том, является это нарушением Конституции или нет.

Вероятность того, что в парламенте соберется 100 голосов, чтобы отстранить президента, весьма мала

– По поводу того, наберет ли «Грузинская мечта» 100 необходимых голосов для импичмента… Да и зачем все это нужно правящей силе, ведь у президента истекают полномочия через год?

– По моему мнению, вероятность того, что в парламенте соберется 100 голосов, чтобы отстранить президента, весьма мала. Думаю, это будет невозможно. Следовательно, тут встает вопрос: тогда для чего это понадобилось властям? Может быть для того, чтобы Конституционный суд вынес заключение о том, что президентом нарушена конституция. В таком случае это будет сильным политическим ударом для президента. Хотя…

– Мы знаем, что в нынешний состав Конституционного суда входят бывшие члены правящей «Грузинской мечты», та же Манана Кобахидзе…

- Я не буду говорить об отдельных членах КС, это будет неэтично с моей стороны. Там (в КС) девять членов, суд должен принять решение. А по закону при решении суда результаты голосования не публикуются, они закрыты. Единственное, что возможно: любой судья КС в случае несогласия с решением суда, может написать о том, что имеет свое исключительное мнение. В таком случае, мнение этого члена суда и позиция будут ясны. Но относительно позиций остальных членов КС мы ничего не будем знать, мы не имеем права знать об этом. Это относительно КС.

Но если Конституционный суд вынесет заключение, что Конституция президентом не нарушена, тогда это уже будет серьезным политическим ударом по «Грузинской мечте», поэтому с ее стороны начинать процедуру импичмента довольно рискованно.

Но тут опять-таки возникает вопрос: если и здесь существует риск для «Грузинской мечты», почему она идет на это? И вот здесь уже начинаются политические спекуляции: может, они (представители власти) обладают какой-то информацией о том, что КС подтвердит нарушение президентом Конституции, и поэтому считают, что риска для них («Грузинской мечты») не существует? Может быть, это не так, но такие спекуляции возможны.