Правящая партия «Грузинская мечта» запускает процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Причина – визиты президента в Европу, несогласованные c правительством. Об этом объявил лидер партии Ираклий Кобахидзе.

Для импичмента президента необходимо голоса 100 депутатов парламента. У правящей партии нет такого ресурса.

«Вчера и позавчера мы неоднократно указывали, что, несмотря на грубое нарушение Конституции, в сложившейся политической ситуации импичмент не может быть осуществлен. Для завершения импичмента необходима поддержка 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы на исполнение. Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии. Прежде всего, это наша ответственность перед Конституцией Грузии. Игнорирование вопиющих нарушений Конституции подрывает верховенство закона и демократическую конституционную систему, чего мы не можем допустить», – отметил Кобахидзе.

Как сообщалось ранее, правительство не выдало разрешение Зурабишвили на зарубежные визиты. Несмотря на это, она отправилась в Берлин на встречу с президентом ФРГ Франко-Вальтером Штайнмайером, сегодня в Брюсселе запланирована встреча с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Согласно конституции Грузии, президент страны осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства.

Новость дополняется