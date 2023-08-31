Визит президента Грузии в Германию вызвал возмущение правящей партии. В «Грузинской мечте» обвинили Саломе Зурабишвили в грубом нарушении Конституции, так как поездка не была одобрена правительством страны. Впрочем, критики власти, напротив, уверены: президент – единственный представитель руководства страны, кто пытается провести Грузию по пути евроинтеграции, а цель «Грузинской мечты» – любым способом сорвать этот процесс.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ослушалась правящую партию и все же отправилась с визитом в Германию, где уже успела провести переговоры со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча, судя по кадрам протокольной съемки, прошла в доброжелательном формате. Штайнмайер, как отмечают наблюдатели, оказал Зурабишвили достойный прием – с красной дорожкой, встречей на крыльце президентского дворца и другими нюансами дипломатического этикета, говорящими о визите высокого уровня.

Сама грузинский президент уверена: европейское турне, которое Зурабишвили запланировала на осень и которое отказалась подтверждать «Грузинская мечта», поможет стране на пути интеграции в ЕС, особенно в свете недавнего послания президента Европейского совета Шарля Мишеля, впервые назвавшего конкретные сроки вероятного расширения Евросоюза.

Впрочем, в «Грузинской мечте» вклад президента в процесс евроинтеграции не оценили. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, да и вообще делает все для того, чтобы помешать стране вступить в ЕС:

«В Конституции Грузии прописано, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства, а также участвовать в международных переговорах. Исходя из этого, яснее ясного, что президент Грузии очень грубо нарушила Конституцию, на которой давала клятву. Необходимо соответствующее реагирование, мы не можем оставить это без ответа».

Впрочем, ответ не будет слишком жестким. Кобахидзе дал понять, что вопрос импичмента неудобного «Мечте» президента на сегодняшний день не стоит. У правящей партии попросту не хватит для этого голосов:

«Я бы не придавал этой теме слишком большого значения, мы и так знаем, что Саломе Зурабишвили выступает против интересов страны, связанных с евроинтеграцией, неважно, сделает она заявления против евроинтеграции в здании парламента Грузии или во время зарубежного визита. Вы помните, что в здании парламента Грузии она прямо выступила против нашей европейской перспективы. В частности, заявила, что Грузия не заслуживала статуса кандидата в прошлом году, и, более того, сказала, что в этом году реформы, предусмотренные рекомендациями ЕС, выполняются лишь формально. Поэтому получается, по ее мнению, Грузия и в этом году не заслуживает статуса кандидата… Что касается реакции, то, во-первых, теоретический механизм – это импичмент, и, конечно, если мы обратимся в Конституционный суд, суд очень легко определит, что Конституция Грузии здесь нарушена, исходя из прямой текстовой интерпретации, это будет очень легко определить. Однако вы знаете, что для импичмента нужно 100 голосов, и, конечно, Саломе Зурабишвили надеется на коллективное «Национальное движение». Без этой гарантии она не стала бы грубо нарушать Конституцию».

«Выход» предлагает депутат от «Силы народа» – парламентской группы, состоящей из выходцев из правящей партии. Гурам Мачарашвили считает, что необходимо по дипломатическим каналам дезавуировать полномочия Зурабишвили говорить от лица государства:

«Поскольку она все же решила совершить личный визит, нам следует обратиться к зарубежным коллегам, чтобы они знали, что это обычный визит гражданки Грузии, право на который у нее будет и после того, как она перестанет быть президентом. Ни юридически, ни политически она не имеет права вести там политические переговоры. Она лишь имеет право, как гражданка, выезжать за границу и встречаться с любым дипломатом или политиком, но у нее не будет ни легитимности, ни юридической поддержки. Она не раз нарушала Конституцию и тем самым оскорбляла грузинское государство, президентом которого она является, по крайней мере, формально».

Впрочем, в оппозиции считают иначе. Противники власти уверены, что именно действия «Грузинской мечты» ставят под сомнение или, по крайней мере, отдаляют перспективу евроинтеграции. Что касается визита Зурабишвили в Германию, то представитель партии «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили уверена: позиция Берлина сыграет ключевую роль в вопросе предоставления или непредоставления Грузии статуса кандидата. Что же касается Конституции, к которой апеллируют в правящей партии, то попытки помешать президенту выполнить свой долг и есть прямое нарушение основного закона страны, считает Самадашвили:

«Любая попытка помешать президенту в осуществлении этих визитов является антиконституционным действием, так как наша Конституция прямо указывает, что страна должна стать членом Евросоюза. Что касается «Грузинской мечты», то они получили из Москвы прямое задание сделать все, чтобы наша страна не получила статус кандидата».

С представителями политической оппозиции согласны и в гражданском секторе. По словам председателя НПО «Хранители демократии» Георгия Мшвениерадзе, мало того, что «Грузинская мечта» мешает президенту исполнять ее основную задачу, так еще и прикрывается Конституцией, положения которой сама грубо нарушает:

«Грузинская мечта» и правительство Грузии, согласно статьи 78 Конституции, должны делать все для того, чтобы способствовать евроинтеграции страны. Они же, наоборот, делают все для того, чтобы не допустить этого. Страна не сможет стать членом Евросоюза без статуса кандидата. Это путь, который мы должны пройти. Поэтому именно действия правящей партии в первую очередь и есть нарушение Конституции».

Непонятна риторика «Грузинской мечты» и представителю НПО «Международная прозрачность – Грузия» Георгию Ониани. По словам правозащитника, реакция представителей правящей партии на визит президента в Германию и отказ утверждать программу ее будущих европейских визитов вызывает вопросы относительно реальных целей правящей партии в деле евроинтеграции Грузии:

«Возникает вопрос – почему «Грузинская мечта» выступает против ее инициатив в этом отношении, потому что, исходя из той информации, которой мы располагаем благодаря нашим партнерам в ЕС, президент играет большую и позитивную роль в этом процессе. Будь я на месте руководства страны, напротив, всячески бы содействовал тому, чтобы президент осуществила бы эти визиты. А мы имеем то, что они мешают в осуществлении очень важной цели всей нашей страны».

Критики власти уверены: за попытками «Грузинской мечты» запретить президенту осуществлять проевропейскую политику стоят интересы другого государства, которое пытается вернуть Тбилиси на свою политическую орбиту. И попытки правящей партии прикрыться Конституцией могут показаться оправданными лишь тем, кто не знаком с положениями основного закона страны.

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