Родственники смогут посетить ахалгорцев – им выдадут одноразовые пропуска

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев провел в пятницу оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Как заявили в пресс-службе югоосетинского лидера, был рассмотрен вопрос о выдаче пропусков для пересечения де-факто границы через пункт пропуска «Раздахан» родственникам одиноких и пожилых жителей Ахалгорского района.

«Решением Совета безопасности родственникам одиноких и пожилых жителей Ленингорского района разрешено выдать одноразовые пропуска для пересечения государственной границы через пункт пропуска «Раздахан» в упрощенном порядке для оказания помощи в решении хозяйственных вопросов вышеуказанных граждан к зимнему периоду в соответствии со списком, согласованным с КГБ республики сроком на 3 месяца с момента выдачи пропусков», – уточнили в пресс-службе.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря югоосетинского Совета безопасности Анатолия Плиева.

Ранее Алан Гаглоев пообещал жителям Ахалгори решить проблему с выдачей пропусков.