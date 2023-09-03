Спикер Кнессета Израиля находится с визитом в Тбилиси

Спикер Кнессета Израиля Амир Охана находится с визитом в Тбилиси. Официальные встречи пройдут 4-5 сентября. Информацию об этом распространяет пресс-служба парламента Грузии.

Председателя израильского парламента в Международном аэропорту Тбилиси встретил глава парламентского комитета по образованию и науке и глава грузино-израильской парламентской группы дружбы Гиви Миканадзе.

«4 сентября спикер Кнессета проведет встречи с представителями законодательной и исполнительной властей Грузии. Председатель парламента Шалва Папуашвили примет Амира Охана в законодательном органе. После встречи спикеры парламентов двух стран выступят с совместным заявлением для прессы.

Амир Охана встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и председателем Верховного суда Нино Кадагидзе.

5 сентября на пленарном заседании парламента Грузии грузинские законодатели поприветствуют спикера Кнессета государства Израиль и сопровождающую его делегацию», - говорится в заявлении парламента, передает SOVA.

Отмечается, что председатель израильского парламента возложит цветы к мемориалу героев, павших за территориальную целостность Грузии, посетит Музей истории грузинских евреев и грузино-еврейских отношений имени Давида Баазова и примет участие в церемонии в честь грузинского святого Серго Метревели и членов его семьи.