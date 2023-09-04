ГУР показала фильм о перелетевшем в Украину российском пилоте Ми-8

Главное управление разведки Украины (ГУР) опубликовало документальный фильм о российском лётчике Максиме Кузьминове, который в августе перелетел в Украину через линию фронта и передал ВСУ военный вертолёт Ми-8. Его имя названо в титрах фильма о спецоперации ГУР под названием «Синица».

По данным украинской разведки, 28-лений капитан ВС России, командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.

В фильме он рассказал, что сам связался с представителями разведки Украины. Ему предложили гарантии безопасности, новые документы и вознаграждение, после этого началась разработка плана перелёта через линию фронта.

По словам российского военного, когда он понял, что находится рядом с границей Украины, он перелетел её «на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Наверное, дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился», – говорит в фильме Кузьминов.

23 августа в Главном управлении разведки сообщили, что в Украине приземлился российский вертолет Ми-8.

Глава ведомства Кирилл Буданов в документальном фильме рассказал, что ГУР убедило Кузьминова перелететь в Украину и сдать вертолет Ми-8. Двое членов экипажа, которые не знали, что происходит, были убиты при попытке скрыться. Всем родственникам Кузьминова, по словам Буданова, до операции помогли покинуть Россию.

В фильме Кузьминов призвал своих российских коллег последовать его примеру. Происходящее он называет геноцидом украинского и российского народов и говорит, что не хочет способствовать этим преступлениям.

«Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень… Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит — это лишь вопрос времени», — говорит Кузьминов в фильме, опубликованном Главным управлением разведки Украины.