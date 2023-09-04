Выборы нового карабахского лидера, предположительно, пройдут 8 сентября

Спустя четыре дня после отставки лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики фракции Национального собрания не раскрывают, кого собираются выдвинуть в качестве кандидатов в президенты.

На данный момент известно лишь, что вторая по величине сила в парламенте – «Единая Родина» во главе с Самвелом Бабаяном, не выдвинет кандидата и не будет участвовать в голосовании, они намерены в день выборов президента провести в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) акцию.

«День выборов назначен на 8 сентября, наша фракция будет в полном составе участвовать в заседании, но голосовать не будет. Все остальные, кто проголосует, сразу понесут ответственность, ответственность за то, что играют с судьбой своего народа, это очень серьезная ответственность, надо тысячу раз подумать, один раз отрезать», – сказал Бабаян в эфире Азатутюн ТВ.

Связаться с другими фракциями Радио Азатутюн пока не удалось, а в пресс-службе парламента лишь сообщили, что не располагают информацией о выдвижении кандидатов.

Согласно Конституции Нагорного Карабаха, новый президент будет избран парламентом из числа кандидатов, выдвинутых фракциями. Выборы должны быть организованы в течение 7-10 дней и могут пройти в два этапа.

8 сентября – последний срок, сказала Радио Азатутюн заведующая отделом информации и по связям с общественностью парламента Анаит Айриян.

«Через 7-10 дней будет заседание, и по результатам голосования будет ясно. Предварительная дата – 8 сентября», – сообщила она.

Между тем, покинувший пост президента Араик Арутюнян призвал фракции не поддаваться узкогрупповым влияниям, не уточнив, что он имеет в виду и имеет ли в виду также Самвела Бабаяна.

«Кто станет следующим президентом республики? Решение этого вопроса по Конституции отведено исключительно Национальному собранию на основе рекомендаций фракций. Поэтому я призываю депутатов в вопросе выборов президента республики руководствоваться своей совестью и не поддаваться различным узкогрупповым воздействиям», – отметил он.

Своим последним указом Араик Арутюнян назначил госминистром секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна, имя которого наиболее широко циркулирует в качестве кандидата на пост президента. Новоназначенный госминистр является одним из близких соратников бывшего карабахского лидера Бако Саакяна, именно в период президентства последнего Шахраманян был директором Службы национальной безопасности.

Араик Арутюнян, руководивший Нагорным Карабахом более трех лет, также призывает деятелей Армении не вмешиваться во внутреннюю жизнь Карабаха.