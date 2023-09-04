К решению проблемы с совместителями подключилась югоосетинская прокуратура. Напомним, президент Южной Осетии потребовал от руководителей муниципалитетов и ведомств устранить незаконные совмещения бюджетных должностей к 1 сентября. Срок, отведенный Аланом Гаглоевым, истек, но чиновники о выполнении поручения пока не отчитались.

1 сентября истек срок, отведенный президентом для устранения нарушений бюджетного и трудового законодательства республики, выявленных аудиторами федерального казачества. Свое требование к руководителям ведомств и муниципалитетов республики Гаглоев озвучил 29 июня в ежегодном послании к народу и парламенту Южной Осетии:

«Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти. Правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Остальным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей: при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность».

В конце отведенного президентом срока – 29 августа – генеральный прокурор Южной Осетии Григорий Собаев на заседании коллегии поручил подчиненным прокурорам «принять решение по актам внеплановых выездных проверок организаций республики Федеральным казначейством Российской Федерации; материалы, содержащие признаки состава преступления в действиях отдельных должностных лиц, направить в Следственное управление Генеральной прокуратуры Южной Осетии».

Вряд ли это можно считать совпадением. По мнению наблюдателей, без прямого указания президента генпрокурор подобных решений не принимает.

Напомним, акт проверки Федерального казначейства за период с 2019-го по первое полугодие 2021 года не получил огласки – экс-президент Бибилов его засекретил несмотря на протесты оппозиции, указывавшей, что по закону запрещено ограничивать доступ к подобного рода документам. После избрания президентом Алан Гаглоев обнародовал документ и пообещал исправить все злоупотребления.

Напомним, проверка выявила более двух тысяч чиновников, совмещающих от двух до семи должностей. Это вызвало возмущение в обществе, где безработица является одной из главных социальных проблем. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, безработные жители республики ждут, когда наконец новые власти примут меры по устранению злоупотреблений и у них появиться возможность трудоустроиться:

«Я сама с февраля добиваюсь прокурорских проверок в районных учреждениях здравоохранения и образования. С 1 сентября даже объявила голодовку. Мои требования почти такие же, как и поручение Собаева, - чтобы прокуратура изучила результаты проверки Российского Федерального казначейства в части, касающейся районного отдела образования, и приняла меры прокурорского реагирования. Еще я требую провести проверку районного отдела образования Ленингорского района за 2022-2023 годы силами счетной палаты РЮО. Это важно не только для меня – для всех, кто годами сидит без работы и наблюдает, как семьи чиновников жируют на трех ставках. Люди возмущаются, недовольство среди безработного большинства растет и не только в нашем районе. Если президенту нужны голоса на предстоящих парламентских выборах, сейчас самое время навести порядок».

По словам Тамары Меаракишвили, судя по тому, как районное начальство Ленингора отреагировало на требование Алана Гаглоева, ясно, что без вмешательства надзирающих органов проблемы незаконного совместительства не решить:

«Районные начальники сделали вид, как будто выполнили требование президента – уволили аж 19 совместителей. Хотя я точно знаю от компетентных в этом вопросе людей, что в бюджетных организациях нашего района их больше двухсот, но за них заступились их «крыши» в Цхинвале и в местной администрации. Сейчас все незаконно совмещаемые должности в Ленингоре и Цинагаре пытаются оставить за семьями совместителей. Их просто переоформляют на мужей, жен и детей многостаночников. Еще один способ обойти требования Гаглоева – чиновник освобождает вторую должность, но с ним тут же заключается трудовой договор на выполнение «работ», предусмотренных оставленной должностью. Люди это видят».

По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, история с актом казначейства должна была закончиться в первые месяцы после инаугурации Алана Гаглоева. Вместо этого принятие в общем-то технического решения растянулось на полтора года. Но помимо акта там еще целый воз других предвыборных обещаний президента и актуальных для республики проблем. Непонятно, когда до них дойдет очередь с такими темпами и дойдет ли вообще, говорит Руслан Тотров:

«Акт казначейской проверки – это символическая история. Мы помним прекрасно, что экс-глава государства Анатолий Бибилов засекретил эти документы. Потому что ничего хорошего самого Бибилова и его клику, естественно, не ждало, в случае если бы бумага была обнародована. И тем не менее я глубоко недоумеваю, почему президент Гаглоев вообще должен заниматься подобным микроменеджментом. С позволения сказать, когда у него и слева, и справа горит в политическом смысле слова. Сейчас перед ним стоят вопросы именно политического выживания государства Алания. Они гораздо более насущные, уж простите, чем важнейшая, но все-таки хозяйственная история с казначейской проверкой. Я также напомню, что президент Гаглоев обещал активную работу по главным и самым громким уголовным делам в Южной Осетии. Некоторые подвижки, справедливости ради скажем, есть, но я продолжаю задавать один и тот же вопрос: когда будут выдвинуты обвинения, а после этого возбуждено уголовное дело против Анатолия Бибилова, человека, находившегося на самой верхушке преступного государственного спрута Южной Осетии в течение нескольких лет? Вот без этого глубоко символичного действа ничего из сказанного президентом Гаглоевым не будет иметь большого смысла», – говорит Тотров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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