1 сентября заканчивается отведенный президентом Южной Осетии срок для увольнения незаконных совместителей двух и более бюджетных должностей. Главы муниципальных районов и руководители ведомств к установленной дате должны отчитаться о проделанной работе. Югоосетинские наблюдатели сходятся во мнении, что поручение президента саботируется на всех уровнях и не будет выполнено.

Попытка наведения порядка в бюджетной сфере со стороны президента Южной Осетии сталкивается с колоссальным сопротивлением на местах. Местная бюрократия привыкла, как выразился Алан Гаглоев, «жить на широкую ногу за счет государства» и не хочет менять привычного положения вещей. За тем, как проходит борьба с совместительством в Ленингорском районе, наблюдает гражданская активистка Тамара Меаракишвили. По ее информации, ситуация в муниципалитетах и ведомствах республики приблизительно одинаковая, поэтому на примере Ленингора можно судить о том, что происходит в Южной Осетии в целом. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Руководитель Ленингорского района Илларион Гагиев на протяжении двух последних месяцев пытается истребовать от руководителей отделений списки многостаночников. Но подчиненные его поручения саботируют. Он предложил совместителям определиться, на какой из занимаемых должностей они хотят остаться - остальные придется освободить. Ни один из служащих районной администрации заявления не написал. Гагиев несколько раз устанавливал крайний срок выполнения его требований, но, похоже, особого впечатления на подчиненных не произвел. Накануне Илларион Гагиев объявил свое очередное окончательное решение: «Не уйдете сами, уволю всех, а затем буду принимать на работу в соответствии с новыми нормативами». Сегодня утром истек срок последнего ультиматума. Чем закончится, пока непонятно – на работу он сегодня не вышел. Сами многостаночники полны решимости сохранить свои места, говорят, ничего у Иллариона не получится, мол, наши люди в Цхинвале нам помогут».

Москва переходит в режим экономии, Цхинвал должен последовать ее примеру

Оптимизации (то есть приведения к некой разумной численности) непомерно раздутых штатов бюджетных организаций Москва потребовала от Цхинвала по результатам проверки исполнения бюджета в 2019-2021 годах аудиторами федерального казначейства. Среди прочих нарушений проверка выявила более двух тысяч служащих, совмещавших от двух до семи бюджетных ставок. Внушительная цифра для республики с постоянным населением немногим более тридцати тысяч человек.

Еще одна распространенная в республике форма коррупции – фиктивное замещение должностей т.н. мертвыми душами – чиновники оформляют на ставки целые семьи, начиная от подростков, окончивших школу, заканчивая глубокими стариками в то время, как значительная часть населения остается без работы.

С началом войны в Украине требования навести порядок в бюджетной сфере приобрели директивный характер. Военные расходы России растут, в то время как сырьевые доходы бюджета сокращаются из-за западных санкций. Москва вынуждена секвестировать бюджеты всех уровней. Аппетиты югоосетинской бюрократии явно не вписываются в этот режим экономии.

Одно из обязательных требований Москвы – выполнение Цхинвалом «Соглашения о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы», подписанного сторонами 4 августа 2022 года. Соглашение предполагает поэтапную оптимизацию (сокращение) бюджетной сферы в течение трех лет. В случае невыполнения условий Москва оставляет за собой право «частично или полностью приостановить оказание помощи по отдельным направлениям расходования».

В своем ежегодном послании к народу и парламенту республики президент Гаглоев подчеркнул, что уклониться от выполнения этих обязательств не получится:

«Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти. Правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Остальным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей: при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность».

Оптимизация штатов должна создать и дополнительные вакансии для молодых специалистов, если оставшиеся после сокращения рабочие места будут освобождены от совместителей и мертвых душ. Только на первом этапе оптимизации, заявил Гаглоев в своем обращении, можно будет трудоустроить около тысячи выпускников российских вузов.

Кроме того, за счет сэкономленных средств соглашение предполагает повышение окладов бюджетников до уровня северокавказских республик.

«Одна половина – бездельники, вторая – мертвые души»

По наблюдениям Тамары Меаракишвили, штаты бюджетных организаций в районе раздуты неимоверно. Но сокращать некого – за своих родственников, оформленных в районе, хлопочет цхинвальское начальство. Им отказать невозможно. В свою очередь местные совместители требуют начинать сокращения с «варягов».

В результате поручение президента в Ленингорском районе свели к ничтожной по местным меркам цифре – в 29 незаконных совмещений должностей (на деле их около двухсот), но и эту задачу выполнить не представляется возможным. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Я осталась с отрытым ртом от изумления, когда узнала, что в Ленингорском ЖКХ числится 139 сотрудников. Это при том, что в районе только два поселка обслуживает ЖКХ – Цинагар и Ленингор. Там оформлена целая куча инженеров, юристов, которых в районе в глаза никто не видел, – это родственники важных людей из Цхинвала.

– Сколько человек реально работает в районном ЖКХ?

– От сорока до пятидесяти. Причем те, кто реально работает, – дворники, водители, сидят на самых маленьких окладах. Им не платят зарплату уже четыре месяца – говорят, денег не хватает, надо подождать. Понятно, почему не хватает – слишком много бездельников на содержании бюджета. В администрации района с населением около двух тысяч человек одних только ведущих специалистов - восемьдесят пять! Что они там делают? Одна половина бездельники – чай пьют, играют в нарды, вторую половину в глаза никто не видел – это мертвые души из Цхинвала».

Оптимизация против деградации

Одно из последствий такой «кадровой политики» – отток молодого населения из республики. Этой проблеме президент Гаглоев посвятил часть своего ежегодного обращения к народу и парламенту Южной Осетии 29 мая 2023 года:

«Даже те молодые люди, которые получили отличное образование в вузах России, затем не могут устроиться на работу в республике. Причина – в отсутствии вакансий. Молодые, трудоспособные люди разочаровываются в республике и покидают ее навсегда. Этот процесс разрушительный для нашего государства, мы должны его остановить. Вижу задачу в том, чтобы дать возможность молодым трудиться и содержать семью».

Еще одно следствие распределения должностей по родственному признаку, на которое указывают местные наблюдатели, – деградация государственного сервиса и социальной сферы.

По уверениям одного из сотрудников Ленингорский администрации, в районе почти не осталось бухгалтеров, способных составить баланс организации. За них это делают вышестоящие коллеги в Цхинвале. Стоимость «услуги» – шестьдесят пять тысяч рублей, но можно договориться – оформить на работу кого-то из родственников коллеги. Говорит Тамара Меаракишвили:

«В районном здравоохранении штат – сто семьдесят девять с половиной единиц. Из них как минимум сто двадцать-сто тридцать совместителей или мертвых душ. В течение месяца ни один больной не обратился в районную больницу. Таких дураков здесь нет. Там лечить некому. Общий анализ сделать не могут, потому что заведует лабораторией бывшая школьная учительница без медицинского образования. Поэтому люди едут лечиться или в Тбилиси, или в Цхинвал. Зато т.н. врачи получили за месяц по две премии за июль. В августе сотрудникам оформили отзыв из отпуска – то есть еще по одному окладу на каждую должность… За что премии? Зачем отзывать персонал из отпуска, если больница пустая? Дом детского творчества – это семь маленьких комнат. Работу начинают в час дня, заканчивают в пять вечера. Пять дней в неделю. Можете предположить, сколько за месяц они потратили на электричество?

– Не могу представить…

– За месяц оформили расходы на электроэнергию в двести шестьдесят одну тысячу рублей! Как будто там завод работает! Понятно, что делятся с электросетями, но в конечном счете платит за это безобразие бюджет республики. Они изнутри выедают республику».

Политическая цена вопроса

Как было уже сказано выше, в случае невыполнения требований по оптимизации штатов Москва грозит сократить финансирование республики. Это значит, что штаты нужно будет урезать еще больше, чем требуется по соглашению сегодня. Соответственно, и привести бюджетную сферу в порядок будет сложнее.

В то же время выполнение условий соглашения грозит Гаглоеву ростом недовольства среди чиновников и их семей – то есть наиболее влиятельной части югоосетинского общества. Это ставит под угрозу успех правящей команды на предстоящих в 2024 году парламентских выборах.

В этом одна из причин нерешительности Алана Гаглоева. Он декларирует необходимость приведения кадровой политики к неким разумным параметрам, однако реальных шагов по выполнению требований Москвы пока не видно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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