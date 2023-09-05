Кадровые перестановки в Абхазии: уволен вице-премьер Пустовалов

Сергей Пустовалов освобожден от должности вице-премьера самопровозглашенной республики Абхазия.

Указ об увольнении Пустовалова абхазский лидер Аслан Бжания подписал 1 сентября. О решении стало известно лишь сегодня, 5 сентября.

Сергей Пустовалов родился в Воронеже, окончил Казанское суворовское военное училище. До 2004 года работал в Саратове, в 2004-2008 годах был помощником абхазского министра обороны по социально-правовым вопросам. Пустовалов занимал должность вице-премьера абхазского правительства с 2020 года.



Ранее в пресс-службе абхазского лидера подтвердили информацию об освобождении Джансуха Нанба от должности руководителя администрации президента. Согласно указу, решение принято в связи с переводом Нанба на другую работу. Новым руководителем администрации назначен предприниматель и член Общественной палаты Абесалом Кварчия.

Накануне стало известно, что пост покидает и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.

Телеграм-канал «Легитимный» с более чем миллионной аудиторией писал, что «экс-куратор Украины в Кремле Инал Ардзинба возвращается в Москву», чтобы участвовать в борьбе «с идеологической пропагандой коллективного Запада». В публикации было указано, что Ардзинба скорее всего будет работать в контуре «Россия-Беларусь», «Союзное государство».

Официального подтверждения информации об отставке Ардзинба пока нет.