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Глава администрации абхазского президента подал в отставку

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Джансух Нанба

Лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Джансуха Нанба от должности руководителя администрации президента.

Согласно документу, решение принято в связи с переводом Нанба на другую работу. Новым руководителем администрации назначен Абесалом Кварчия.

Ранее об отставке руководителя президентской администрации сообщали абхазские телеграм-каналы и агентство «Интерфакс».

Экс-министр финансов, бывший министр по налогам и сборам Джансух Нанба был назначен главой администрации в августе 2022 года.

Накануне стало известно, что пост покидает и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.

Телеграм-канал «Легитимный» с более чем миллионной аудиторией писал, что «экс-куратор Украины в Кремле Инал Ардзинба возвращается в Москву», чтобы участвовать в борьбе «с идеологической пропагандой коллективного Запада». В публикации было указано, что Ардзинба скорее всего будет работать в контуре «Россия-Беларусь», «Союзное государство».

Официального подтверждения информации об отставке Ардзинба пока нет.

  • Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
  • Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
  • В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
  • В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.

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