Глава администрации абхазского президента подал в отставку

Лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Джансуха Нанба от должности руководителя администрации президента.

Согласно документу, решение принято в связи с переводом Нанба на другую работу. Новым руководителем администрации назначен Абесалом Кварчия.

Ранее об отставке руководителя президентской администрации сообщали абхазские телеграм-каналы и агентство «Интерфакс».

Экс-министр финансов, бывший министр по налогам и сборам Джансух Нанба был назначен главой администрации в августе 2022 года.

Накануне стало известно, что пост покидает и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.

Телеграм-канал «Легитимный» с более чем миллионной аудиторией писал, что «экс-куратор Украины в Кремле Инал Ардзинба возвращается в Москву», чтобы участвовать в борьбе «с идеологической пропагандой коллективного Запада». В публикации было указано, что Ардзинба скорее всего будет работать в контуре «Россия-Беларусь», «Союзное государство».

Официального подтверждения информации об отставке Ардзинба пока нет.