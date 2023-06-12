В конце минувшей недели бурную реакцию в абхазском обществе вызвала передача «Большая игра» на Первом канале российского телевидения с участием министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба. Она вышла поздно вечером в четверг, и глава МИД отвечал в ходе нее на вопросы ведущего общественно-политического ток-шоу Дмитрия Саймса.

Приведем два фрагмента из 18-минутного эфира, которые, пожалуй, больше всего обсуждались. Министр заговорил об ожиданиях некоторых сил в мире открытия Грузией т.н. второго фронта против России и продолжил:

«Мы ожидаем провокационных деструктивных действий со стороны Штатов и будем очень внимательно отслеживать ситуацию.

– Вы ожидаете таких действий, или что-то уже происходит?

– Вы знаете, происходят некоторые предвестники. Скажем, в Абхазии Соединенные Штаты пытаются развернуть систему неправительственных организаций. На первом этапе работать с «мягкой силой». Для нас это определенные сигналы, мы за этим внимательно следим. Мы не хотим допустить того, чтобы риски стали угрозами, а угрозы – войной.

– Вот эти некоммерческие организации – как активны они в Абхазии и до какой степени они контролируются коллективным Западом и Грузией?

– Вы знаете, они достаточны активны. Они находятся на стадии проведения гуманитарных мероприятий, как это было на Украине. Когда на первом этапе НПО используются для создания некоего благообразного образа, для расширения сети контактов, для привлечения к работе блогеров, журналистов, общественных деятелей, политиков. А потом уже работа переходить к радикальным акциям прямого действия. Это то, что было на Украине, что мы видели в Киеве. Поэтому мы не хотим расширения контактной базы, не хотим допустить перехода к радикальным действиям. Пока мы находимся на подготовительном, скажем так, этапе с точки зрения Соединенных Штатов, но, безусловно, наше ведомство, Министерство иностранных дел Республики Абхазия, в рамках своей компетенции будет отслеживать, осуществлять мониторинг работы НПО, чтобы не допустить определенных радикализаций в нашем регионе».

При этом крайне негативную реакцию у всех телезрителей в Абхазии, в том числе и у тех, кто энпэошников, скажем так, недолюбливает, вызвал очевидный прокол Первого канала, когда в качестве видеоряда, сопровождавшего интервью, были показаны кадры с оппозиционного митинга 30 мая в Сухуме, организаторы которого к НПО никакого отношения не имеют.

Вот как откликнулся в пятницу на этот эфир постом в Facebook член Общественной палаты Абхазии Астамур Логуа:

«К сожалению, в Абхазии часто так бывает, что элита, находящаяся у власти, всегда хочет союзнику доказать, что она самая пророссийская сила в стране. Уверен, что в Абхазии нет никаких антироссийских настроений, и думаю, не стоит об этом говорить. А НПО – это почти получается «нечистая сила», но хотел бы заметить, что в репортажах, посвященных трагической дате 16 марта 1993 года, в сетке АГТРК были передачи, героями которых были практически все женщины, работающие сегодня в секторе НПО. Они для меня, как и для подавляющего большинства, сильные и смелые женщины, которые отстаивали и отстаивают сегодня интересы Абхазии на разных площадках. Никогда не поверю, что такие люди могут нести вред для нашей страны. В это сложное время нужно больше работать с нашими соотечественниками, заниматься активнее процессами репатриации и демографии. Вот эта и будет та самая национальная, государственная повестка, к которой призывают общественные организации».

Среди комментариев к посту были такие:

«А в чем деструктивная деятельность НПО? В том, что одна из организаций в сельской школе туалет построила, после того, как стена туалета упала на школьницу? Или же в Лондоне учились студенты как представители Абхазии, а не Грузии? Или же что НПО выдают гранты сельчанам на развитие аграрного сектора?»;

«После такого публичного оскорбления, унижения министр должен уйти в отставку, и не по собственному желанию, не по состоянию здоровья, а приказом премьер-министра по поручению президента РА!»

Но одна из участниц интернет-обсуждения выложила там же текст комментария начальника пресс-службы МИД Миланы Цвижба:

«В выступлении министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба в эфире передачи «Большая игра» от 08.06.2023 года на Первом канале не было ни единого слова о наших согражданах в контексте обсуждения деструктивной деятельности МНПО в Абхазии. Речь шла и всегда идет об иностранных гражданах, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Абхазия, являются официальными сотрудниками и представляют интересы международных неправительственных организаций. Кадры некоторых митингов, показанные в ходе эфира передачи, – это исключительный выбор и право редакционной коллегии Первого канала, в которой не состоит глава МИД Абхазии. Обращаем внимание на то, что, отвечая на вопрос ведущего, министр сделал особый акцент на отсутствии антироссийских настроений в республике среди граждан нашей страны, единстве народа Абхазии во внешнеполитических вопросах, что нивелирует слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая с трибуны Европарламента заявила о якобы враждебных настроениях части абхазского общества против России. Очевидно, что некоторые ненадежные источники информации руководствуются ложной интерпретацией реальности, низким качеством анализа информации, пытаются паразитировать на патриотической повестке. Рекомендуем более внимательно смотреть и слушать, не дискредитировать в очередной раз самих себя».

Но многих этот оперативный комментарий не убедил. Вот ряд откликов, появившихся в последующие дни. Экономист Ахра Аристава, в частности, написал:

«Не знаю, на кого рассчитаны страшилки про влияние США через НПО в Абхазии, сравнения с Украиной и прочие прогнозы, не имеющие под собой никаких оснований… Поэтому говорить о том, что кто-то через кого-то тут пытается что-то там разжечь, – это полное незнание реальности и своего народа».

Ветеранская РОО «Аруаа» откликнулась на эту передачу открытым письмом Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Шургалину:

«Уважаемый Михаил Александрович, в недавнем эфире Первого канала в телепередаче «Большая игра» гостем был глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, где он высказал мнение о работе НПО в Абхазии, которые, как он считает, реализуют планы США по дестабилизации вокруг России, а также о реваншистских планах Грузии. На экране в это время демонстрировались кадры проведенного в Сухуме 30 мая 2023 года народного митинга, направленного против политики, проводимой действующей властью Абхазии. Мы считаем показ данного видеосюжета в контексте высказываний о НПО возмутительным искажением фактов, допущенным официальным российским СМИ во время видеомонтажа. Мы открыто выступаем против политики действующей власти Республики Абхазии и ее некоторых, как мы убеждены, необдуманных и вредных инициатив. Например, мы выступаем против застройки Абхазии апартаментами, против приватизации критически важной энергетической инфраструктуры, торговли с Грузией и прочих, не соответствующих долгосрочным интересам народа Абхазии. Более того, считаем, что продвижение подобных инициатив лишь мешает дружественным, партнерским отношениям между РФ и Абхазией… Выдуманные «антироссийские настроения» в отношении к организаторам митинга 30 мая 2023 в г. Сухуме – это спланированная акция по дискредитации абхазского общества, которое не боится и никогда не боялось высказывать свое мнение по животрепещущим вопросам строительства независимого государства… Уважаемый Михаил Александрович, убедительно просим Вас с учетом имеющихся полномочий обратиться к руководству Первого канала и других центральных каналов – быть более внимательными, освещая события в Абхазии, и не допускать подобных инцидентов».

Еще одни пользователь под ником написал в соцсетях:

«Как смешна эта попытка выкрутиться! Вот ведь как: министр же ни словом не обмолвился о наших согражданах, которые работают в НПО, они-то хорошие, он имел в виду тех, зарубежных, которые на первом этапе используются для создания некоего благообразного образа… Ну и что, что этот «первый этап» уже почти тридцать лет длится! Но если западные НПО рассчитывают на некую цветную революцию в Абхазии, значит, у них должна быть опора в местном «третьем секторе». Значит, есть все же подозрительные наши сограждане в НПО, так получается? Те, которые, по логике министра, спят и видят Абхазию в составе Грузии?»

В тот вечер, когда телеканал «Абаза-ТВ» показал передачу «Большая игра» с участием Инала Ардзинба, он продолжил эфир фильмом студии «Панорама» под названием «НПО в Абхазии. Кто они?». Более получаса в нем рассказывалось о деятельности гражданского общества в Абхазии с конца восьмидесятых годов прошлого века, в том числе о представителях нынешних НПО, которые были известными деятелями абхазского национально-освободительного движения… Приведу слова из фильма экс-министра иностранных дел РА, ныне советника президента Абхазии по международным вопросам Максима Гвинджия:

«В то время, когда мы сталкивались с огромными неразрешенными проблемами, у нас в Абхазии действовали международные организации. И если бы мы тогда подошли к тем проблемам, как сейчас подходим, если бы ставили вопрос: а нужны ли нам НПО в Абхазии… Вспомните, как Международный Красный Крест оказывал поддержку одиноким старикам. Без поддержки Красного Креста эти старики так и умерли бы от голода, никто бы их не накормил. Или, например, организация «Хало Траст» по разминированию. Она провела колоссальную работу, без нее мы бы не очистили страну от мин. Если бы мы тогда начали говорить, что нам это не нужно, а кто они такие… И ставить палки в колеса… Где бы мы сегодня были?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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