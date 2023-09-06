Две оппозиционные партии Грузии создали объединение

«Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» создали избирательное объединение. Грузинские оппозиционные партии заявили, что их объединяют несколько идей, в том числе — четкое видение будущего.

Они выступают за «нулевое сотрудничество с российским режимом». Партии хотят «сменить советскую однопартийную систему современным коалиционным правлением западного типа».

Лидеры партий – Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария.

Ранее «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» сотрудничали с партией «Стратегия Агмашенебели», недавно вошедшей в «платформу победы» вместе с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – «Единым национальным движением».

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Для попадания в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Согласно последнему исследованию IRI, за партию «Гирчи – больше свободы» готовы проголосовать 3% опрошенных, за «Дроа» – 1%.