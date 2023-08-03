В «Лело» заявляют о намерении усилиться для смены власти в Грузии. Партия открыта для консультаций и союза с другими оппозиционными политическими субъектами. Условия простые – союзники не должны быть идейными сторонниками «Национального движения» или «Грузинской мечты», заявляют в «Лело».

Контуры «Лело» и возможных политических партнеров пока еще не определены, в партии все еще ожидают присоединения сильных союзников, с которыми выступят на предстоящих парламентских выборах. Впрочем, интерес к этому политическому объединению уже явно начали проявлять некоторые политики. Многие эксперты и СМИ считают, что к этой партии могут присоединиться «Еврооптимисты». Представитель этой группы, депутат Роман Гоциридзе информацию пока не подтверждает, однако дает понять, что готов к определенному союзу:

«Лично я буду думать о большом объединении парламентских и непарламентских партий, за исключением тех, которые уже заявили о создании отдельной коалиции с «Национальным движением». Кроме того, считается, что партия Гахария («За Грузию») пойдет (на выборы) отдельно. Если же остальная часть парламентской и непарламентской оппозиции создаст один большой оппозиционный центр, это будет очень важный шаг».

В самом «Лело» продолжают убеждать оппозиционных политиков в том, что партия может стать главным центром противостояния «Грузинской мечте». Депутат от этого политического объединения Саломе Самадашвили заявляет, что двери «Лело» открыты для всех, кроме «Национального движения»:

«Естественно, для нас сейчас главная задача – это усиление партии «Лело». Вместе с этим наши двери открыты для консультаций с политическими объединениями и людьми, которые желают сменить власть в этой стране и разделяют наши взгляды о том, что правление «Грузинской мечты» должно завершиться. Но это не означает однопартийного возвращения «Национального движения» в верха государства».

Поддерживают решение и призывы «Лело» в «Стратегии Агмашенебели», недавно вступившей в союз с «Национальным движением». Лидер партии Георгий Вашадзе в интервью журналистам заявил:

«Очень хорошо! Мы, «Стратегия Агмашенебели», уже сделали шаг в направлении объединения, создали «платформу победы». Я призываю все прозападные партии к объединению, как вас устраивает, в каком формате хотите. Главное здесь – показать единый фронт в этом важном и решающем моменте».

В партии власти тем временем заверяют, что не переживают по поводу передвижений в рядах оппозиции и не меняют свою риторику: кто не с «Грузинской мечтой», тот за «Национальное движение».

«Для меня нет большой разницы в том, присоединится «Стратегия Агмашенебели» к «националам», Хабеишвили с Мелия выступят отдельно или «Лело» пойдет самостоятельно. Все они – одно и то же. Кто как разделится или объединится, в этом нет никакой разницы, поскольку их уже расшифровали», – заявил депутат от большинства Ираклий Заркуа.

«Их объединение никак не изменит итогов (выборов)», – вторит своему однопартийцу и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Впрочем, в реальности дела обстоят совершенно иначе, утверждает политолог Гия Хухашвили. Около 50% избирателей сейчас находятся в поиске альтернативной политической силы, не представляющей «Национальное движение», и тем более – «Грузинскую мечту». Так что спрос достаточно высок, задача оппозиции – грамотно сформулировать предложение, считает эксперт:

«Задача не в том, чтобы занять первое или второе место, цель – прорвать эту пресловутую двухполюсность. Показать (на выборах) более или менее нормальный результат, который не позволит основным политическим центрам эксклюзивно прийти к власти. И «Лело», я думаю, такая задача вполне по силам. На самом деле потребность избирателя – в альтернативных политических центрах. Они не хотят становиться перед выбором между прошлым и настоящим, а эти две партии («Национально движение» и «Грузинская мечта») не ассоциируются с будущим, обе они скомпрометированы».

Между тем отказ от объединения с какими-либо партиями в очередной раз подтвердил один из лидеров партии Гахария «За Грузию» Михаил Даушвили: «Но это не значит, что с нами не говорят на эту тему, хотя бы те же бывшие министры «Мечты», депутаты и бывшие чиновники», – заявил политик. О результатах этих переговоров в партии обещают сообщить обществу по их завершении. Объединяться с кем-либо не намерена и партия «Гирчи», сообщил сегодня Яго Хвичия.

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